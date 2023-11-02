Отдых в столицах. В Москву и Петербург на выходные можно съездить экономно

Уехать в отпуск есть возможность не всегда. А сменить обстановку легко — достаточно уехать на выходные в другой город. Корреспондент aif.ru выяснил, где можно хорошо провести время и сэкономить деньги.

Все дороги ведут

Столица — одно из самых популярных направлений для туристов. Приехать сюда «дикарем» проще простого — есть прямые рейсы самолетов и поездов почти из всех регионов России. Можно доехать и на автобусе — город обслуживают четыре автовокзала. Цены на авиабилеты в Москву из крупных городов, например Казани и Санкт-Петербурга, начинаются от 2 тысяч рублей. Проезд из городов центральной части России тоже в копеечку не влетит — билеты из Костромы начинаются от тысячи рублей. Цены на автобусную поездку из Воронежа стартуют от 1200 рублей.

Ночевать в городе можно по-разному. Например, комната в пятизвездочном отеле с видом на Кремль стоит 65 тысяч рублей. Рядом с Большим театром есть двухзвездочная гостиница с ценой в 4108 рублей за ночь, а у метро «Павелецкая» можно переночевать за 1487 рублей. Хостелы дешевле: в пешей доступности от станции «Серпуховская» койко-место стоит 1129 рублей, а в районе станции «Римская» — от 500 рублей.

Бюджетно питаться в Москве помогут точки «кофе с собой». Кроме напитков и десертов там можно найти завтраки и ланчи. Например, сырники, рисовую кашу или блинчики с курицей можно купить за 150 рублей, а пасту с мясом птицы и песто, плов или удон с фрикадельками — за 210 рублей. В популярном фастфуд-ресторане цена на комбообед начинается от 250 рублей.

Развлекаться в Москве можно бесплатно — достопримечательности есть на каждом шагу, а в интернете активисты выкладывают бесплатные путеводители и подборки мест, которые стоит посетить. Но если вы в городе впервые, стоит взять обзорную экскурсию — она стоит от 1 тысячи рублей. Обзорная поездка на теплоходах по Москве-реке обойдется дешевле — от 600 рублей. Но будьте готовы, что все достопримечательности так увидеть не получится — многие находятся в отдалении от воды. Одно из любимых развлечений туристов — осмотр города с высоты птичьего полета. Билет на смотровую площадку на крыше небоскреба обойдется в 1800 рублей.

За сувенирами гости города обычно отправляются на Арбат или в Измайловский кремль. Классические магниты можно купить по три штуки за 100 рублей, брелоки в виде матрешек обойдутся в 100−120, а «ключи» — в 200 рублей. Сувенирные ушанки стоят от 1000 рублей. Еще один популярный сувенир — расписные павлопосадкие платки, их можно приобрести за 1500 рублей.

Поездка в Москву на два дня для двух человек с проживанием в самой обычной гостинице и обзорной экскурсией будет стоить 10 700 рублей без учета билетов до города.

Неприветливый, но красивый

Санкт-Петербург Москве в транспортной доступности не уступает, но авиабилеты туда обойдутся дороже — от 3734 рублей из Уфы. На поезде из Казани туда можно доехать за 3 тысячи, а на автобусе из Смоленска получится за 2128 рублей. Проживание в гостинице культурной столицы обойдется дешевле. В центре много двухзвездочных отелей, цены на которые начинаются от 1350 рублей. А вот на хостеле сэкономить не получится — за ночь придется заплатить от 1000 рублей.

За вкусную и здоровую пищу отвечают столовые — их здесь много. Пообедать в таком месте можно от 250 рублей. А если захочется сладкого, отправляйтесь в пекарню — кусок пирога там стоит от 45 рублей, а пирожные от 30.

Найти онлайн-путеводитель по Санкт-Петербургу не сложнее, чем по Москве. Зато экскурсии дешевле — автобусная «обзорка» обойдется всего в 500 рублей. Но настоящей изюминкой города можно назвать водные прогулки — цены на них начинаются от 400 рублей. Другой популярный в городе тип экскурсий — прогулки по крышам, сходить на такую стоит 590 рублей.

Неприветливую погоду питерцы считают одной из фишек города, поэтому популярным сувениром является зонт с достопримечательностями. Их продают по 300−500 рублей. Другой модный подарок — сумка-шоппер с цитатами о Питере. Такую можно купить за 300−400 рублей. Если из Москвы многие везут ушанки, то в Петербурге туристам предлагают тельняшки, их цена — от 300 рублей.