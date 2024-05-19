Отдых без сюрпризов. В России изменится процедура присвоения звёзд отелям

В России процедуру присуждения звёзд отелям планируется изменить до конца текущего года. По мнению экспертов, это позволит избежать ситуаций, когда у агрегаторов оказывается недостоверная информация о наличии звезд у отеля, а посетитель получает не тот уровень сервиса, на который рассчитывал.
При этом единой международной системы классификации отелей в настоящий момент не существует, а все попытки ее ввести пока потерпели неудачу, рассказала aif.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Ольга Горбунова. По ее словам, гостиницы с одинаковым количеством звезд могут сильно отличаться друг от друга в разных странах.
«На известных курортах — в Турции, Египте — звёзды присваиваются министерствами туризма. Отели категории 5 звёзд в обеих странах включают в себя шведский стол, бассейны, стандартные номера и прочее, но при этом есть и отличия — в Турции гораздо выше качество питания и сервис. В Объединенных Арабских Эмиратах можно встретить отели даже с 6 и даже 7 звёздами, которых нет в официальной классификации», — рассказала Ольга Горбунова.
Нередки ситуации, когда отели с меньшей звездностью оказываются лучше своих более пафосных аналогов. Так, звезды присваиваются отелям за комфорт проживания и дополнительные услуги, которые предоставляют гостям.
Например, за круглосуточное обслуживание номеров, наличие бассейна или прачечную. При этом совершенно не важно, что в прачечной сожгли рубашку, а бассейн не чистят месяц. То есть сам факт наличия услуги не гарантирует высокое качество обслуживания. Также классификация по звёздам не предусматривает требований к набору услуг, площади номеров или виду из окна.
Более того, например, в странах СНГ по большей части нет обязательной классификации и отели часто сами себе присваивают «звезды», рассказала Ольга Горбунова.
«В Казахстане классификацию и сертификацию гостиницы проходят на добровольной основе. В Беларуси в настоящий момент сертификация отелей также является добровольной, но с 2025 года сертификацию планируют сделать обязательной. Существующие системы классификации весьма разнообразны, так кроме системы “звезд” существует система “бриллиантов” — используется для оценки отелей в США, Канаде, Мексике и странах Карибского бассейна, “корон” — добровольная система классификации Великобритании, “букв” — в некоторых городах Греции и “баллов” — в Индии и некоторых странах Азии», — отметила эксперт.
В России классификация до 2018 года не была обязательной. В преддверии Чемпионата мира по футболу процедуру присвоения звёзд должны были пройти гостиницы 11 принимающих городов.
Звёздность отеля в России определяют аккредитованные экспертные организации.
Так, трехзвездочный отель в РФ включает в себя стандартный для этой категории список удобств в номере: кондиционер, фен, холодильник/мини-бар и телевизор, а также должен отвечать некоторым дополнительным требованиям.
Например, не иметь совместных номеров для незнакомых людей, все номера должны быть со своим санузлом, вывески и здание должны подсвечиваться ночью, иметь отдельные входы для персонала и гостей, постельное белье должны менять раз в три дня, а полотенца ежедневно.
В отелях «три звезды» также предоставляют экскурсионные услуги, гида-переводчика за отдельную плату и трансфер. На территории чаще всего есть столовая или ресторан, прачечная, тренажёрный зал, бизнес-центр и бассейн.
Пятизвездочные отели в России предоставляют самый широкий спектр услуг. При этом не менее 5% номерного фонда составляют сюиты, апартаменты и люксы.
Также во всех номерах обязателен Wi-Fi, кондиционер, халаты, а если номеров более 100, то в отеле должны быть салон красоты и парикмахерская. Также на территории должен быть медицинский кабинет, детская игровая площадка, комната для детей и специальное меню для малышей.
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