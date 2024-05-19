Отдых без сюрпризов. В России изменится процедура присвоения звёзд отелям

«На известных курортах — в Турции, Египте — звёзды присваиваются министерствами туризма. Отели категории 5 звёзд в обеих странах включают в себя шведский стол, бассейны, стандартные номера и прочее, но при этом есть и отличия — в Турции гораздо выше качество питания и сервис. В Объединенных Арабских Эмиратах можно встретить отели даже с 6 и даже 7 звёздами, которых нет в официальной классификации», — рассказала Ольга Горбунова.