Отцы Вселенских соборов. Что можно и что нельзя делать 31 мая 2024 года

Во время религиозных гонений при императоре Диоклетиане Феодот продолжил христианский подвиг. В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, старшая из которых, Текуса, приходилась теткой Феодота. Женщины с юности посвятили себя Богу, провели всю жизнь в молитвах, посте, воздержании и добрых делах. Приведенные на суд уже в пожилом возрасте они не отказались от веры, выдержали суровые истязания и были казнены.