Отцы Вселенских соборов. Что можно и что нельзя делать 31 мая 2024 года

31 мая 2024 года отмечается Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Вселенские Соборы представляли собой собрание священноначалия (преимущественно епископата) Поместных Православных Церквей, на собраниях решались догматические, канонические, литургические и иные вопросы.
Также в этот день празднуется день семи святых дев-мучениц, пострадавших за веру в Иисуса Христа, а также Феодота. На Руси праздник называли Федот Овсяник. Святого почитали как помощника весны.
Что за праздник Память святых отцов семи Вселенских Соборов?
В этом праздновании собраны все семь столпов Церкви — семь Вселенских Соборов. Первые два Вселенских Собора были в IV веке, следующие два — в V, один — в VI, один — в VII. Седьмым Вселенским Собором в 787 году заканчивается эпоха Вселенских Соборов.
Кстати, в другие дни еще отмечаются память святых отцов каждого Вселенского Собора в отдельности.
Поэтому было определено, и по сей день так и остаётся, что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви, а не один, даже самый влиятельный человек.
Богословская мысль во времена святых отцов формировалась под влиянием одного мощного фактора: необходимости защиты христианства, с одной стороны, от натиска языческого мира, с другой — от растлевающего влияния ересей. Но их основополагающие идеи — на все времена.
Христианское богословие развивалось, образуя стройную вероучительную систему, заключавшую в себе вечные истины, объяснённые понятным для современного человека языком, подкреплённые рассуждениями разума.
Величайшее достоинство святоотеческого богословия в том, что оно развивалось, не отрываясь от апостольского предания, основывалось на Божественном Откровении и соответствовало запросам жизни.
Кто такие семь девиц и мученик Феодот?
Феодот и семь дев — Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия жили во второй половине III века в городе Анкире Галатийской области (территория современной Турции). Феодот был корчемником, владел гостиницей и был женат. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников — к раскаянию и исправлению, кормил нищих и помогал томящимся в тюрьмах.
Во время религиозных гонений при императоре Диоклетиане Феодот продолжил христианский подвиг. В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, старшая из которых, Текуса, приходилась теткой Феодота. Женщины с юности посвятили себя Богу, провели всю жизнь в молитвах, посте, воздержании и добрых делах. Приведенные на суд уже в пожилом возрасте они не отказались от веры, выдержали суровые истязания и были казнены.
В следующую ночь Текуса явилась во сне Феодоту, прося похоронить их останки по-христиански. Узнав о похищении тел святых мучениц, правитель пришел в ярость и велел найти и казнить смельчака. Так Феодот тоже принял мученическую смерть.
Что можно делать 31 мая 2024 года?
- Нужно быть особенно внимательным к своей второй половине. Делать ей комплименты, дарить подарки
- День нужно провести спокойно, не принимать никаких решений
Что нельзя делать 31 мая 2024 года?
- Нельзя проводить день в одиночестве, особенно молодым девушкам
- Нельзя оборачиваться на улице
- Нельзя браться за новые проекты
- Нельзя менять работу или увольняться