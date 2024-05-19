Отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей

В топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, также входит стабильность компании (15%). Родители довольны, когда у ребенка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (12%), когда он реализует свой потенциал (7%), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (6%). 8% опрошенных наибольшую радость приносит тот факт, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке.