От золотых орехов к кукурузе, от Сталина к царю Салтану: история елочных игрушек

Зимние забавы в царской России

После первого путешествия в Европу Петр I начал менять традиционный русский уклад жизни. Изменения в том числе коснулись и календаря: согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года предписывалось вести летосчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова. А «новолетие», то есть Новый год, который вся тогдашняя Россия отмечала 1 сентября, начали отмечать 1 января. Праздник отмечался пышно и на западноевропейский манер: пускали фейерверки, зажигали огни и украшали улицы столицы хвоей.

«Новолетие» после указа Петра I не было похоже на современный Новый год: еловыми ветками декорировали только крыши и ворота домов, а просто деревья никто не ставил. После смерти императора традиция украшать здания на улицах была почти всеми благополучно забыта, кроме хозяев кабаков, которые сохранили традицию украшать дома с иголочки. По елке, воткнутой на крыше или воротах дома, люди понимали, что забрели на питейное заведение:

Въехали! … мчимся в деревне стрелой,

Вдруг стали кони пред грязной избой.

Где у дверей вбита ёлка…

Что это? … — Экой ты, барин, чудак

Разве не знаешь? … Ведь это кабак!

Николай Кильберг, «Ёлка», 1872 год



В 1817 году император Николай I женится на молодой немецкой принцессе Фредерике Луизе, после крещения нареченной Александрой Федоровной. Супруга царя начинает скучать по немецким традициям, особенно по елке, которую в ее родной стране было принято ставить каждое Рождество. В том же году она решает поставить первую официальную рождественскую ель в царских покоях в Москве.

К сочельнику вся семья наряжалась и шла на праздничную службу в дворцовую церковь. После службы царская чета направлялась в зал, который сиял «тысячью свечей», а на столиках с белой скатертью лежали подарки. Количество елок зависело от количества детей на празднике. С тех пор Рождество с елкой в Санкт-Петербурге проводили каждый год — сначала в Аничковом дворце, а потом в Зимнем.

А.Ф. Чернышев. Рождественская елка в Аничковом дворце. 1848 г.

В других общественных местах елок тогда еще не было. Ель ставили только в императорском дворце и богатых аристократических домах. На публике новогоднюю красавицу впервые установили в 1852 году в Санкт-Петербурге, в здании Екатерингофского вокзала, который, увы, сгорел в 1880 году.

Государственные служащие украсили дерево не стеклянными шарами и конфетами, а обычной разноцветной бумагой. Работники также использовали золотую бумагу, гладкую и с тиснением, она была очень дорогой. Гости вокзала были поражены переливающимися красками на зеленом дереве.



«О, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки»



Федор Достоевский, «Мальчик у Христа на елке», 1876 год.

Спустя некоторое время, во второй половине XIX века, елки на Рождество стали ставить в домах уже практически все дворяне и мещане, а также устраивали праздники для сирот и детей неимущих. Великосветские благотворительные базары проводили в формате кружков, акций и сборов.



В Санкт-Петербурге было два основных места, где устраивали такие ярмарки: Дворянское собрание на Михайловской улице и Скейтинг-Ринк (от англ. skating rink — каток) на Марсовом поле — в начале ХХ века в Европе, а значит и в Санкт-Петербурге, площадки для катания на роликовых коньках стали местом притяжения городских гуляк.

«Держателями» столов на ярмарках часто были жены дипломатов и другие представительницы великосветского общества. Вся выручка с благотворительности шла обездоленным и малоимущим. Здесь можно было встретить людей, которые продавали фарфор, посуду, игрушки, пирожные и домашние настойки. Известно, что даже великая княгиня Елена Владимировна продавала наливки собственного производства. Возможно, в частности из-за этого скейтинг-ринк на Марсовом поле в народе стали называть «дворцом пьяноблудия».



В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. Это спровоцировало всплеск германофобии — ненависти ко всему немецкому. Обозленные петроградцы громили немецкие магазины, избивали выходцев из Германии и русских немцев, а также обвиняли в предательстве тех, кто общался с презираемыми иностранцами.

В том же году Саратовский госпиталь установил елку для немецких военнопленных. Патриотическая пресса России возмутилась, что немцы продолжают соблюдать рождественские традиции во время войны.

На волне негативных реакций общественности Синод в 1916 году запретил устанавливать елку в публичных местах. Супруга императора Николая II Александра Федоровна была крайне возмущена патриотической инициативой: «Чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей? Только из-за того, что этот обычай первоначально позаимствован у немцев? Какая безграничная узость!» Несмотря на позицию общественности и Синода, царская семья продолжила ездить в госпитали на елки для раненых.

Какие игрушки были популярны в Российской империи?

Елочные игрушки имели определенные христианские смыслы. Макушку елки было принято украшать шестиконечной Вифлеемской звездой. По евангельскому преданию восточные волхвы заметили небесное явление, которое ознаменовало рождение Христа: звезда остановилась над местом, где родился младенец.

Помимо Вифлеемской звезды ель украшали флажками, которые означали борьбу за веру, колокольчики — голос божий, а фрукты, которые также служили декором, напоминали сюжет из Библии про райскую пищу. Деревья также украшали и горящими свечами в память о кострах, освещавших путь Вифлеемским пастухам.

Дореволюционные елочные игрушки

Ватные игрушки привозились в Россию из Германии. В коробках с игрушками позапрошлого века встречались ватные землянички, морковки и даже человекоподобные мухоморы. Из ваты также производили гномов, девочек в маскарадных костюмах и младенцев. На лицо готовой игрушке приклеивали цветную литографированную картинку.



Украшения из папье-маше также пользовались высоким спросом: сапожки, грибы, петушки и даже свиной окорок! Кусок мяса, который висел на ёлке, напоминал о традиции готовить праздничного поросенка на рождественский ужин.



«Велено их [поросят] есть на Рождество, за наказание. Не давала младенцу спать, все хрюкала. Потому и называется свинья. Он хотел ее погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!»



Иван Шмелёв, «Лето Господне», 1948 год



В конце празднования Рождества детям разрешалось снимать с веток любую понравившуюся игрушку или конфету. На деле подобные радости превращались в балаган. Позднее на публичных празднествах срывать украшения ребятам не позволяли. В СССР, когда Рожество Христово переформатировали под Новый год, из-за дефицита товаров забирать ёлочные игрушки запретили.

Что случилось с ёлочной традицией после революции

После Октябрьской революции рождественская ёлка из России пропала — праздник официально канул в Лету из-за запрета Совнаркома, который вышел в 1927 году. Большевики считали, что Рождества напоминает старый имперский порядок, а также заманивает детей в религию. Вчерашний праздник стал обычным рабочим днем, а ряженые ёлки — стали объектом яростной атеистической пропаганды.



Но ель вернулась, правда, для другого праздника. В 1937 власти СССР выпустили распоряжение «О праздновании Нового года в СССР». В том же году состоялась первое официальное празднество с настоящей пятнадцатиметровым деревом в Колонном зале в Москве. Его верхушку украшала красная пятиконечная звезда. Заменившая по смыслу прежнюю, Вифлеемскую, новая звезда символизировала победу социализма на пяти континентах.

Теперь игрушка должна была указывать празднующим путь к социализму. На ёлках стали появляться фигурки разных национальностей в этнических костюмах, что символизировало дружбу народов. Герои русских народных сказов навевали патриотические чувства, космонавты показывали достижения научно-технической отрасли СССР, а знаменитая хрущевская кукуруза — успехи в сфере народного хозяйства.

Сейчас советские елочные игрушки из пыльных коробок наших родителей, бабушек и дедушек стали предметом коллекционирования — особо редкие могут стоить до нескольких десятков тысяч рублей.

Коллекционер Станислав Емельяненко рассказал, что начал собирать советских снегурочек и Дедов Морозов десять лет назад: «В один год, наряжая ёлку, я понял, что надо бы ещё раздобыть игрушек. Пошел на барахолку. После покупки я понял, что игрушек все равно маловато. Я не мог остановиться. Сейчас в моей коллекции около 250 экземпляров. Большая часть — это Дедушки Морозы, а остальное — Снегурочки», — подчёркивает он.

Самая старая игрушка в коллекции Станислава Емельяненко — Дед Мороз 1936 года.

«Он был изготовлен в артели “Всё для ребенка”. Ватного Деда Мороза с гипсовым лицом я купил на барахолке. После покупки я понял, как мне повезло, что в мою коллекцию попал такой редкий дедушка», — сказал охотник за игрушками.

Елочные игрушки в СССР



В СCCР ёлочные игрушки делали не только на тему спорта или сказок Пушкина, но даже в виде хрущевской кукурузы, танков и портретов членов Политбюро. Мы собрали для вас самые необычные украшения советской эпохи.

1937 год

Стеклянные шары с изображением Сталина, Ленина, Энгельса и Маркса начали выпускать после распоряжения «О праздновании Нового года в СССР».

1941-1945 годы

В годы Великой Отечественной Войны на ёлки вешали игрушки в виде танков, самолетов и броневиков.

1947 год

После войны появились сказочные человечки и животные, которые помогали забыть об ужасах войны.

1949 год

К 150-летнему юбилею Пушкина были выпущены игрушки с персонажами из его сказок: «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила».

1956 год

После выхода фильма «Карнавальная ночь» фабрики выпустили серию игрушек «Часы» — со стрелками, установленными за пять минут до полуночи.

1955 год

При генсеке Никите Хрущеве в СССР везде стали высаживать кукурузу. После стеклянными жёлтыми початками кукурузы начали украшать ёлки в советских домах.

1970 год

Самыми популярными ёлочными украшениями в Советском Союзе стали еловые шишки, цветы-колокольчики и заснеженные домики.

1980 год