От «злодея с добрыми глазами» до героя мемов: Леониду Каневскому — 85 лет

В 1991 году режиссер Евгений Арье позвал Каневского в Израиль — с нуля создавать театр «Гешер». Сегодня он один из самых известных в стране. Какое-то время Леонид Семенович преподавал актерское мастерство в Швеции. Тогда местная пресса писала, что «Майор Томин уехал навсегда». Но, конечно, это было не так. В 2002 году Каневский снова сыграл в «Следствие ведут ЗнаТоКи» — его герой стал полковником. А с 2006 года на НТВ начала выходить авторская передача Леонида Семеновича «Следствие вели…», где он рассказывал о громких преступлениях советского времени.