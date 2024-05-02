От «злодея с добрыми глазами» до героя мемов: Леониду Каневскому — 85 лет

Рассказываем интересные факты из биографии Леонида Семеновича.
Глава семьи Каневских работал технологом на фабрике. Он хотел, чтобы дети — Александр и Леонид — пошли его его стопам. Брал их на производство, рассказывал об особенностях профессии. Но все оказалось напрасным. Друг однажды привел юного Леню на репетицию театрального кружка. Так, по словам родных, «в доме появился Станиславский». Леонид, вопреки желанию папы, стал актером, а его старший брат Александр — писателем и драматургом.
В детстве у Леонида был лишний вес. После того, как мальчик твердо решил стать актером, он записался в кружок борьбы, потом занялся греблей. Похудел и накачал мышцы. Его мама долго думала, что сын ходит в туристический кружок — до тех пор, пока Леня не пришел домой с вывихом плеча.
Когда Каневский учился в старших классах, в Киев, где жило семейство, приехал театр Вахтангова. Талант юноши оценили актеры, они посоветовали ему ехать в столицу. Леонида допустили сразу на третий тур экзаменов в Щукинское училище. Его папа отреагировал так: «Еще один испорченный ребенок в семье», имея в виду брата Александра, на тот момент уже осваивавшего творческую профессию.
За скромную плату Леонид снял угол в доме на Гоголевском бульваре. Жил за занавеской в комнате с хозяйкой, в квартире, где было еще 11 комнат и 50 соседей, с одним туалетом и ванной. «Вот это была настоящая коммуналка», — вспоминал актер. На курсе в Щукинском училище у него была самая экзотическая внешность: «Злодей с добрыми глазами». Однокурсники дразнили его «Нос». От южного акцента Каневский избавился оригинально — на протяжении полугода читал вслух газеты.
После окончания училища Леонид хотел пойти в театр Маяковского, но ему предложили Ленком, причем, сразу же с гастролями по стране. Он согласился. Руководителем театра в то время был знаменитый режиссер Анатолий Эфрос — «дядя Толя», как его звали актеры.
Первой ролью Каневского в кино стал завмаг в деревенском сельпо в фильме «Сорок минут до рассвета» (1963 год). До своей звездной роли в «Бриллиантовой руке» он снялся еще в пяти фильмах. У Гайдая Леонид сыграл контрабандиста настолько убедительно, что многие зрители подумали, что режиссер взял на роль иностранца.
Изначально у Каневского в «Бриллиантовой руке» была крошечная роль с небольшим количеством текста. Актеру хотелось побыть на экране подольше, поэтому он набрался мужества, написал целый монолог и озвучил его на съемках. Гайдай спросил: «Кто это написал?». Каневский ответил, что он. Режиссер вынес вердикт: «Оставляем!». Образ получился запоминающимся и ярким: Леонида стали узнавать на улицах.
Кстати, в своем монологе в «Бриллиантовой руке» Каневский зашифровал послание своей будущей жене. После того, как герою Юрия Никулина накладывают гипс, Леонид произносит: «березина куманит».
С Анной Березиной он познакомился через брата Александра, который писал диалоги для легендарного дуэта Тарапунька и Штепсель. Роль последнего исполнял Ефим Березин. У него была дочь Анна, которая буквально выросла на глазах Каневского (разница в возрасте у них была 10 лет). В 1975 году влюбленные поженились, в 2025-м их браку будет 50 лет.
После успеха «Бриллиантовой руки» Леонид был уверен что с его внешностью дальше ролей мелких злодеев дело у него не пойдет. Но с начала 70-х он начал сниматься в одном из самых известных советских сериалов — «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Рассказывают, что в часы, когда показывали новую серию, происходил резкий спад уличной преступности. Капитан (а потом майор) Томин стал одним из самых ярких телегероев того времени. На эту роль Каневского утвердил лично министр внутренних дел СССР Николай Щелоков.
Актеров из «ЗнаТоКов» очень любили приглашать на творческие встречи в отделы милиции. «Нас передавали, как эстафетную палочку. Знали, что я люблю париться, а Герка (Георгий Мартынюк — прим. ред.) обожает пельмени. Сразу у трапа самолета нам говорили: “Семеныч, банька топится. Яковлевич, пельмени варятся”», — вспоминал Каневский. Популярность Шурика была настолько большой, что после серии, где героя Леонида Семеновича тяжело ранили, телередакцию завалили письмами: «Убьете Томина — продадим телевизор!».
В 1991 году режиссер Евгений Арье позвал Каневского в Израиль — с нуля создавать театр «Гешер». Сегодня он один из самых известных в стране. Какое-то время Леонид Семенович преподавал актерское мастерство в Швеции. Тогда местная пресса писала, что «Майор Томин уехал навсегда». Но, конечно, это было не так. В 2002 году Каневский снова сыграл в «Следствие ведут ЗнаТоКи» — его герой стал полковником. А с 2006 года на НТВ начала выходить авторская передача Леонида Семеновича «Следствие вели…», где он рассказывал о громких преступлениях советского времени.
В 2020-х Каневский стал героем интернет-мемов. Пользователи взяли его фразу «Впрочем, это уже совсем другая история», которой он заканчивал выпуски своих передач, «Без длинных предисловий: мужчина умер» (этой фразой заканчивают, например, сообщения в мессенджерах), «Никто, конечно же, ничего не…» (в первой части мема дается обещание, а заканчивается этой фразой телеведущего).