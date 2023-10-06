«От улыбки хмурый день светлей»: почему полезно улыбаться

Первое официальное празднование этой замечательной даты произошло в 1999 году, однако появление символа торжества связано с десятилетиями ранее. Так, в 1963 году графический дизайнер Харви Болл нарисовал улыбающуюся рожицу желтого цвета — тот самый смайлик, который позже стал знаменит во всем мире, — для рекламной акции. А в 1999 году художник основал «Всемирную корпорацию улыбок», вся прибыль которой и ныне идет на благотворительность. Тогда же он учредил Всемирный день улыбки. По задумке изобретателя, эта дата должна быть посвящена хорошему настроению.

А вы знали, что улыбка не просто делает человека привлекательней, но и улучшает здоровье, а также «заражает» окружающих? Рассказываем вам восемь причин, почему стоит улыбаться каждый день.

Улучшает настроение

Не важно, искренняя это улыбка или фальшивая — в любом случае она заставляет лицевые мышцы работать, подавая определенные сигналы в мозг.

Улыбка активирует нейроны мозга, которые ответственны за эмоциональное состояние. Примерив на себя «счастливую маску» можно как бы обмануть свое сознание и открыть так называемый «портал счастья».

Ученые также советуют думать об улыбке как о естественном антидепрессанте.

«Заражает» счастьем

Возможно, вы не раз слышали, что улыбка может осветить комнату. Даже в песне поется: «Так пускай повсюду на земле, будто лампочки, включаются улыбки!» И этому найдено научное объяснение.

Ученые доказали, что если рядом улыбнется человек, то вы автоматически отзеркалите его, даже не замечая этого.

Вспомните, например, случаи на улице, когда вам улыбнулся ребенок или взрослый человек. Вы наверняка повторяли это движение лицевых мышц и чувствовали себя лучше.

Помогает победить стресс

Как известно, стресс портит здоровье и заставляет нас выглядеть уставшими. А улыбка, даже вымученная и уставшая, помогает его уменьшить. Она подавляет производство гормонов кортизола, эпинефрина и норадреналина, отвечающих за нервное напряжение.

Избавляет от боли

Конечно, улыбка не заменяет обезболивающие препараты, но она заставляет чувствовать себя лучше за счет производства гормонов счастья — эндорфинов, обладающих успокаивающими и болеутоляющими свойствами.

Улучшает мышление и память

Улыбка отвечает за когнитивные способности нашего организма. Чтобы это подтвердить, ученые из Loma Linda University Cancer Center провели эксперимент, в ходе которого организовали тестирование показателей памяти людей в возрасте от 60 до 70 лет, которых разделили на две группы случайным образом.

Всем испытуемым показывали карточки с познавательным контентом. После часть людей ушли отдыхать, а часть смотрели смешные видео.

Через 20 минут ученые провели тестирование. Оказалось, что у тех, кто смотрел забавные видеоролики, показатели запоминания были в два раза выше, чем у группы, которая ушла на отдых. Ученые пока не знают, как это работает в долгосрочной перспективе, но то, что улыбки и смех улучшают, по крайней мере, кратковременную память — совершенно точно.

Позволяет крепче спать

Ученые из Кореи доказали, что смехотерапия улучшает качество сна.

Участники эксперимента практиковали такую терапию раз в неделю в течение месяца. В результате у испытуемых уменьшились бессонница и депрессия, умственные способности и общее самочувствие.

Помогает строить карьеру

Улыбчивых людей чаще всего воспринимают как уверенных, целеустремленных и коммуникабельных личностей, готовых работать в команде, а поэтому к ним чаще будут обращаться за помощью. В компаниях такие сотрудники особенно ценятся, в связи с чем им чаще предлагают повышение.

Повышают творческий потенциал

Из-за того, что улыбка улучшает настроение, она также повышает творческий потенциал и позволяет генерировать лучшие идеи. В приподнятом состоянии духа мозг более продуктивен, а поэтому креативные решения задач и проблем появляются сами собой.