От Radiohead до Nirvana: альбомы, которым в этом году исполнилось 30 лет

В начале 90-х на смену танцевальному нью-вейву с его синтезаторными изысками приходит суровый гранж — это как панк-рок, только ещё грязнее. Уже известные к тому времени парни из Depeche Mode решают последовать за новыми музыкальными веяниями и отходят от привычного электронного звучания. Так рождается альбом Songs of Faith and Devotion — первая пластинка группы в жанре альтернативного рока и единственная гранжевая работа.

Songs of Faith and Devotion попадает в хит-парады более 20 стран, в 11 из которых доходит до первой позиции, и получает платиновую сертификацию в Канаде и США. Позже Depeche Mode вновь попробуют себя в роке: его можно будет услышать в лонгплее Ultra 1997 года и в альбоме Memento Mori, который коллектив выпустит весной 2023-го.

In Utero — третий и заключительный альбом Nirvana, который примечателен такими хитами, как Rape Me и Heart-Shaped Box. Участники коллектива начинают работу над этим полноформатником в феврале 1993 года. Продюсером альбома выступает Стив Альбини, ранее сотрудничавший с Pixies. Именно благодаря ему последняя работа Nirvana обретает более естественное звучание в сравнении с растиражированным альбомом Nevermind с плавающим младенцем на обложке.

Поначалу фронтмен коллектива Курт Кобейн задумывает назвать пластинку I Hate Myself and I Want to Die. Гитарист Крист Новоселич отговаривает его от этого, оперируя тем, что на группу могут подать в суд из-за призыва к самоубийству. Вот что об этом скажет Кобейн: «Меня воспринимают как стервозного, хныкающего шизофреника с поехавшей крышей, который всё время хочет покончить с собой. А я думал, что это было просто забавное название. Но я знал, что большинство людей не поймёт его».