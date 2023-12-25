От Radiohead до Nirvana: альбомы, которым в этом году исполнилось 30 лет

Depeche Mode — Songs of Faith and Devotion

В начале 90-х на смену танцевальному нью-вейву с его синтезаторными изысками приходит суровый гранж — это как панк-рок, только ещё грязнее. Уже известные к тому времени парни из Depeche Mode решают последовать за новыми музыкальными веяниями и отходят от привычного электронного звучания. Так рождается альбом Songs of Faith and Devotion — первая пластинка группы в жанре альтернативного рока и единственная гранжевая работа.

В этом лонгплее прежнее «роботизированное» звучание «депешей» сводится к минимуму. Вокалист Дэйв Гаан поёт о любви, сексе и Боге под звуки гитар и барабанов. А в песне One Caress и вовсе можно услышать симфонический оркестр.

Songs of Faith and Devotion попадает в хит-парады более 20 стран, в 11 из которых доходит до первой позиции, и получает платиновую сертификацию в Канаде и США. Позже Depeche Mode вновь попробуют себя в роке: его можно будет услышать в лонгплее Ultra 1997 года и в альбоме Memento Mori, который коллектив выпустит весной 2023-го.

Дэвид Боуи — Black Tie White Noise

В 1992 году Дэвид Боуи женится на сомалийской модели Иман Абдулмаджид. Вдохновлённый брачным торжеством, музыкант начинает работу над пластинкой Black Tie White Noise, которую в прессе назовут «свадебной». «Я не думаю, что раньше достигал такого пика как исполнитель и писатель», — скажет однажды он об этом альбоме. И это несмотря на то, что к тому времени артист имеет репутацию «эстрадника на пенсии», релизы которого ждёт разве что парочка самых преданных поклонников.

Аудиально Black Tie White Noise — это микс таких течений, как арт-рок, электроника и хаус. Здесь есть и типичные для Боуи заигрывания с соулом, и ближневосточные риффы, и отзвуки евродиско, бывшего на пике славы за десять лет до выхода альбома.

Лонгплей попадает в хит-парады многих стран, но не имеет особого коммерческого успеха в сравнении с предыдущими работами Боуи. Тем не менее пластинке удаётся получить три золотых сертификации, в том числе в Японии, и обозначить новую эру творчества «хамелеона рок-музыки», которая продлится до самой его смерти в 2016 году.

Nirvana — In Utero

In Utero — третий и заключительный альбом Nirvana, который примечателен такими хитами, как Rape Me и Heart-Shaped Box. Участники коллектива начинают работу над этим полноформатником в феврале 1993 года. Продюсером альбома выступает Стив Альбини, ранее сотрудничавший с Pixies. Именно благодаря ему последняя работа Nirvana обретает более естественное звучание в сравнении с растиражированным альбомом Nevermind с плавающим младенцем на обложке.

Поначалу фронтмен коллектива Курт Кобейн задумывает назвать пластинку I Hate Myself and I Want to Die. Гитарист Крист Новоселич отговаривает его от этого, оперируя тем, что на группу могут подать в суд из-за призыва к самоубийству. Вот что об этом скажет Кобейн: «Меня воспринимают как стервозного, хныкающего шизофреника с поехавшей крышей, который всё время хочет покончить с собой. А я думал, что это было просто забавное название. Но я знал, что большинство людей не поймёт его».

Через семь месяцев после выхода In Utero Курт Кобейн покончит жизнь самоубийством. Гибель ярчайшего гранжера 90-х запустит цепочку других трагических событий в жанре: в 1997 году группа Soundgarden объявит о своём роспуске, а в 2002-м от передозировки скончается лидер коллектива Alice in Chains Лейн Стейли. После этого легендарный саунд Сиэтла будет похоронен навсегда.

Radiohead — Pablo Honey

В 1987 году 18-летнего парня-аутсайдера по имени Том Йорк отвергает девушка. Неказистый юноша, чуть выше 160 сантиметров ростом и с почти невидящим левым глазом, он решает обнажить все свои уязвимости и написать песню о «странном ничтожестве» — то есть о самом себе. Том называет композицию Creep — это что-то между «уродом» и «слизняком». Начинающий музыкант ещё не знает, что через много лет его творчеством будут восхищаться миллионы людей по всему миру.

В 1992 году трек Йорка выходит на лейбле Parlophone. На Radio 1 песню крутят всего два раза, а затем снимают её с ротации из-за того, что текст кажется ведущим слишком депрессивным.

В 1993-м Том совершает попытку воскресить композицию и включает её в дебютный альбом Pablo Honey своей группы Radiohead. В этом лонгплее Йорк предстаёт меланхоличным тинейджером, которому сложно найти своё место в суровых реалиях. Квинтэссенция отчаяния фронтмена сосредоточивается в сингле Creep, который попадает на седьмую строчку британского чарта и впоследствии получает переосмысление от самих U2 — культовой ирландской группы во главе с вокалистом по прозвищу Боно.

С чисто музыкальной точки зрения, Pablo Honey напоминает творчество Pixies, Dinosaur Jr. и Nirvana. Вот что о пластинке напишут в журнале Q: «…британский пубертат никогда не был более угрюмым». Обозреватели вовсю сравнивают Radiohead с их более популярными коллегами, а некоторые даже отмечают, что молодой коллектив ждёт большое будущее. Например, критик Джон Харрис из NME характеризует группу как «одну из ярчайших надежд рока». А Пол Эванс из The Rolling Stone называет парней «очаровательными», поскольку у них есть «не только неистовое бренчание гитар и динамика звука от шёпота до крика, которые напоминают The Who по раннему джему, но и то, как их твёрдые мелодии и мягкие припевы перекликаются с поп-привлекательностью».

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