От Нью-Йорка до Вашингтона: восточные города США тонут

Особенно сильно пострадали крупные населенные пункты — Нью-Йорк и Лонг-Айленд, Балтимор, Вирджиния-Бич и Норфолк — где наблюдаются области быстрого «оседания», что увеличивает риск разрушения дорог и взлетно-посадочных полос, фундамента зданий, железнодорожных линий и трубопроводов. Используя общедоступные спутниковые снимки, исследовательская группа измерила миллионы случаев оседания земли за несколько лет и составила карту наиболее проблемных областей.

Полученные данные выявили, что значительная часть восточного побережья опускается как минимум на два миллиметра в год, а несколько районов вдоль среднеатлантического побережья площадью до 3700 квадратных километров опускаются более чем на пять миллиметров в год, что превышает нынешние глобальные темпы повышения уровня моря на четыре миллиметра в год.

По оценкам специалистов, изменения уже затронули более двух миллионов человек и 800 тысяч объектов недвижимости на восточном побережье. В нескольких городах также от проседания страдают автомагистрали, железные дороги, аэропорты и дамбы. Ученые отмечают, что при таких темпах вскоре может пострадать больше местных жителей. А также изменения затронут аэропорты имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия.

Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.