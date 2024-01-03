От «Монополии» до «Места преступления»: выбираем настольную игру для уютных вечеров

Для любой непонятной ситуации

Имаджинариум

С этой популярной игрой ты научишься понимать, что творится в головах у твоих друзей. В этой игре нужно угадывать чужие ассоциации к необычным картинкам и при этом стараться, чтобы твои ассоциации были очевидны не для всех.

Эпичные схватки боевых магов

Настольная игра в мире крышесносной магии, в которой ты почувствуешь себя всемогущим колдуном, участвующим в масштабном магическом турнире. Тебя ждут мощные заклинания, разные твари, тонны жестокости и всё то, без чего не обойдётся ни одна эпичная битва с друзьями, то есть другими боевыми магами!

Взрывные котята

Весёлая настолка для вечеринок со смешными иллюстрациями и понятной механикой, в которой игроки по очереди тянут карты из колоды, пока не попадётся милый взрывной котенок. Кроме классической версии существуют «Взрывные котята 18+» и даже «Зомби-котята».

Экивоки

Интересная игра для большой компании взрослых, в которой нужно объяснять друг другу слова различными способами, — многие из вас вспомнят жесты и ассоциации, но Экивоки пошли ещё дальше и включили в себя данетки и даже пение.

Для любителей строить и управлять

Каркассон

Несложная стратегия на тему Средневековья. Игроки исполняют роли феодалов, которые разведывают окрестные территории вокруг Каркассона, берут под контроль дороги, захватывают пахотные угодья и строят города. Игровое поле каждый раз выстраивается по-новому, поэтому ни одна партия не похожа на предыдущую.

Catan: Колонизаторы

Одна из самых известных экономических стратегий, в которой тебе предстоит строить своё собственное государство, добывать ресурсы, торговать ими с другими игроками, возводить и развивать города и поселения, а также собирать армию. Эта настольная игра точно никого не поссорит, так как ни один из участников не сможет полностью захватить все ресурсы или помешать другим игрокам их добыть.

Взлет Разрешен

Уникальная игра, посвящённая гражданской авиации. В ней тебе предстоит взять под управление собственную авиакомпанию и заняться планированием вылетов. Пока ты будешь выводить свои самолеты на взлётные полосы, мешать тебе будут изменяющиеся метеоусловия, различные поломки и самолёты других игроков.

Билет на поезд: Европа

Увлекательная семейная стратегия, в которой нужно выкладывать наборы карт и выставлять на поле вагончики, связывая между собой города. Побеждает тот, кто выстроит больше маршрутов и наберёт большее количество очков.

Для фанатов детективов и расследований

Ужас Аркхэма

Здесь тебе необходимо победить древние ужасы, угрожающие городу Аркхэм. Игра смешивает элементы ролевых и карточных настолок, погружая в лавкрафтовскую вселенную мифов о Ктулху. Тебе предстоит преследовать оккультистов, сражаться с потусторонними существами, встречать Древних и закрывать порталы.

Место преступления

В этой кооперативной детективной игре тебе нужно осматривать место преступления, искать зацепки, собирать улики и взаимодействовать с подозреваемыми. Чтобы докопаться до истины, тебе потребуется смартфон со специальным приложением, которое поможет увидеть место преступления на 360 градусов.

Коварный Лис

В этой красочной детективной игре юным сыщикам и их родителям предстоит расследовать кражу пирога. Коварный Лис утащил его и спрятался где-то в лесу. Находите улики, допрашивайте подозреваемых, действуйте сообща и расследуйте это интересное дело, прямо как настоящие детективы.

Для любителей поспорить о правилах

Монополия

Легендарная настольная игра, в которой многое зависит от твоей расчётливости, умения правильно оценивать ресурсы, ну и, конечно же, удачи. «Монополия» учит основным принципам экономики и даёт понять, что деньги — это всего лишь средство достижения цели. Интересно то, что эта игра не только чемпион по продажам, но и лидер среди настолок, которые приводят участников к ссорам. Для разрешения ситуации компания Hasbro организовала горячую линию с консультацией о нюансах в правилах игры, но эта инициатива так и не изменила ситуацию.

Бункер

Конец света всё-таки наступил, и единственное спасение — защищённый подземный бункер с запасами еды и системой жизнеобеспечения. В начале игры ты получаешь карты характеристик, профессии, хобби, багажа и фактов о своём персонаже. Так как не все могут быть одинаково полезны для восстановления человечества после катастрофы, тебе необходимо доказать остальным, что именно ты достоин занять место в бункере!

Манчкин

Увлекательная пародия на ролевое приключение, в которой игроки бродят по подземелью, сражаются с чудовищами и добывают сокровища. Будь осторожен: стремясь к победе, другие игроки могут не только мешать самому успешному искателю сокровищ, но и помогать монстрам, усложняя твой путь к победе.