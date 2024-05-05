От холодного. Уролог пояснил, можно ли застудить почки

Так можно ли на самом деле «застудить» почки? Для начала стоит обратить внимание на строение нашего организма. Почки защищены мышечной тканью и не имеют прямого контакта с внешней средой. Это означает, что они не подвержены прямому воздействию холода, в отличие от наших кожных покровов. Поэтому фраза «застудить почки» — недостаточно точное выражение.