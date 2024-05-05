От холодного. Уролог пояснил, можно ли застудить почки

«Не сиди на холодном — почки застудишь» — часто эту фразу можно услышать от старшего поколения. Но действительно ли температура и соприкосновение организма с холодной поверхностью может стать причиной заболевания почек? На этот вопрос aif.ru дал ответ врач-уролог, д. м. н., профессор Виген Малхасян.
Почки — один из самых важных парных органов в нашем организме. Их основная задача — фильтрация крови. За сутки через почки проходит больше 200 литров крови, очищаясь от шлаков, токсинов и ненужных веществ.
Выполняя свои функции, почки подвержены различным заболеваниям, которые протекают бессимптомно. Например, хроническая болезнь почек входит в первую десятку по показателям смертности в России.
Так можно ли на самом деле «застудить» почки? Для начала стоит обратить внимание на строение нашего организма. Почки защищены мышечной тканью и не имеют прямого контакта с внешней средой. Это означает, что они не подвержены прямому воздействию холода, в отличие от наших кожных покровов. Поэтому фраза «застудить почки» — недостаточно точное выражение.
Однако существуют данные, свидетельствующие о связи между переохлаждением рук, ног и промежности и развитием инфекций мочевыводящих путей, таких как цистит (воспаление мочевого пузыря) или простатит (воспаление предстательной железы). А поскольку в ощутимом проценте случаев воспаление почек возникает по механизму восходящей инфекции, то можно заключить, что холод или переохлаждение может рассматриваться как опосредованный фактор риска воспаления почек.
Несмотря на расхожее мнение, что холод ослабляет иммунную систему, что способствует размножению бактерий и увеличивает риск возникновения инфекционных заболеваний, убедительных данных, подтверждающих эту теорию на сегодняшний день нет.
Таким образом, в прямом смысле слова «застудить почки» невозможно, но все же подвергать организм значимым и длительным перерождениям, таким как купание в холодной воде, нахождение на сильном холоде в легкой одежде или длительное сидение на холодных камнях не стоит, поскольку это может стать запускающим механизмом инфекции мочевыводящих путей.
Соблюдая правила ведения здорового образа жизни, можно уменьшить риск возникновения проблем с почками и сохранить их работоспособность на долгие годы.