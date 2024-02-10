От фантастического мокьюментари до испанского триллера: 5 книжных новинок февраля

Имран Махмуд «Я знаю, что видел»
Издательство: «Дом историй».
Перевод Александра Перекреста.
Перед нами классический динамичный психологический триллер с ненадёжным рассказчиком, а ещё — история о том, как тяжела может быть семейная история. Главный герой — бездомный, который живёт на лондонских улицах. Судя по всему — давно. Он отлично освоился, знает, в какой район лучше не соваться, пытается выстраивать хрупкий быт. Пока он не занят поиском еды или тёплого места для ночлега, на него наплывают воспоминания. Раз — и мы узнаём историю матери. Два — знакомимся с братом. Три — и вот у него какая-то другая жизнь. Но с этими воспоминаниями всё не так просто, во-первых, потому что он, кажется, пережил травму головы, во-вторых, в воспоминаниях как будто спрятано что-то страшное, что-то, что произошло много лет назад и что может открыться в любой момент.
«Мир без Стругацких»
Издательство: Редакция Елены Шубиной.
Проза Стругацких — база, часть нашего культурного кода. Более того, именно благодаря их труду состоялись не только десятки писательских карьер, но фантастика как жанр приобрела культовый статус в Советском Союзе и не теряет популярности сейчас. А если представить, что их бы не было? Если бы они не сыграли своей роли? Авторы этой антологии (сами не чуждые фантастики) написали рассказы от лица тех писателей, которые могли заменить братьев Стругацких. Получается, перед нами настоящее литературное мокьюментари, где Алексей Сальников вживается в Юрия Коваля, Дарья Бобылева — в Андрея Битова, Сергей Кузнецов — в Александра Галича. Этот сборник хорошая возможность, с одной стороны, познакомиться со стилем и приёмами тех авторов-фантастов, которых больше нет с нами, с другой — узнать о возможностях современных писателей, чтобы затем прийти к их книгам.
Рэйчел Хэн «Великое расширение»
Издательство: Phantom Press.
Перевод Анастасии Наумовой.
Сейчас маленький островной Сингапур — одно из богатейших государств мира, технологически развитое, инвестиционно привлекательное, почти свободное от коррупции. Однако так было далеко не всегда. Только во второй половине XX века Сингапур пережил бурную трансформацию из британской колонии в страну будущего. Роман «Великое расширение» — это книга о судьбе частного человека на фоне перемен. Мы знакомимся с главным героем, когда он ещё был мальчиком, который проводит детство в небогатой рыбацкой деревне. Рэйчел Хэн рисует этот мир детально и достоверно, так что, читая, ты как будто сам находишься в Юго-Восточной Азии. Однако, стоит герою немного повзрослеть, и меняется не только он сам, но и всё вокруг. В этом водовороте ему предстоит понять, какой жизнью он хочет жить. И это очень сложный выбор, но его обязательно нужно сделать.
Антонио Муньос Молина «Бельтенеброс»
Издательство: Polyandria No Age.
Перевод Елены Горбовой.
Антонио Муньос Молина — живой классик испанской литературы, книги которого совсем недавно стали переводиться на русский язык. Экранизация романа «Бельтенеброс», не утратившего актуальности и сейчас, была выпущена ещё в 1992 году. Действие происходит в 1960-е. Дарман — пожилой и не очень общительный человек, имеющий свой книжный магазин в Англии. Казалось бы, все старые битвы отгремели и не время вспоминать о прошлом. Разве что прошлое не напомнит о себе само. Выясняется, что наш герой двадцать лет назад был активным участником Гражданской войны в Испании, причём на стороне Республики, от которой режим Франко вроде как не оставил камня на камне. Кстати или некстати Дармана просят отправиться в Мадрид, чтобы совершить политическое убийство во имя благих целей. Ему предстоит встретиться с призраками прошлого, многое узнать и измениться самому.
Али Смит «Компонент»
Издательство: Inspiria.
Перевод Валерия Нугатова под редакцией Александры Финогеновой
Али Смит — звезда современной английской литературы, чей «квартет» (серия романов, названных по временам года) стал настоящим откровением: с помощью поэтизированной прозы перед нами открылся настоящий портрет современной Британии, сложный, печальный и прекрасный. В этой книге, которую при желании можно связать с «квартетом», мы знакомимся с современной художницей, она смотрит на мир иначе, чем другие люди — иначе чувствует слова, иначе видит, иначе ощущает. К ней внезапно обращается её старая знакомая из колледжа, чтобы разрешить одну странную загадку. И это событие свяжет героиню с событиями, произошедшими столетия назад. В итоге Смит расскажет нам о времени, памяти и человеке что-то такое, что мы могли без неё не узнать.