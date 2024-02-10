От фантастического мокьюментари до испанского триллера: 5 книжных новинок февраля

Перед нами классический динамичный психологический триллер с ненадёжным рассказчиком, а ещё — история о том, как тяжела может быть семейная история. Главный герой — бездомный, который живёт на лондонских улицах. Судя по всему — давно. Он отлично освоился, знает, в какой район лучше не соваться, пытается выстраивать хрупкий быт. Пока он не занят поиском еды или тёплого места для ночлега, на него наплывают воспоминания. Раз — и мы узнаём историю матери. Два — знакомимся с братом. Три — и вот у него какая-то другая жизнь. Но с этими воспоминаниями всё не так просто, во-первых, потому что он, кажется, пережил травму головы, во-вторых, в воспоминаниях как будто спрятано что-то страшное, что-то, что произошло много лет назад и что может открыться в любой момент.