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От диабета: диетолог Кузнецова перечислила полезные свойства сухофруктов

Большинству россиян в детстве делали компот из кураги и других сухофруктов. Однако этот продукт следует включить и в рацион взрослого человека. О необычной пользе сухофруктов рассказала диетолог Татьяна Кузнецова.

Источник: Freepik

По словам специалиста, курага насыщена калием и хромом, что помогает при сердечно-сосудистых болезнях, а также способствует минимизации риска развития диабета.

— Также этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием, — добавила Кузнецова.

Диетолог также посоветовала дополнить рацион насыщенным пищевыми волокнами черносливом. Он поможет снизить количество холестерина, передает Gazeta.ru.

В свою очередь диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что частое потребление пищи, жаренной во фритюре, может привести к развитию диабета, артериальной гипертонии и раку.

Для того чтобы предотвратить развитие рака, следует скорректировать рацион и добавить туда некоторые природные продукты. Особенно эффективно с этой задачей справятся томаты, брокколи и кофе. Об этом рассказал врач-онколог Антон Иванов.