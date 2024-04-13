От диабета: диетолог Кузнецова перечислила полезные свойства сухофруктов

По словам специалиста, курага насыщена калием и хромом, что помогает при сердечно-сосудистых болезнях, а также способствует минимизации риска развития диабета.
— Также этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием, — добавила Кузнецова.
Диетолог также посоветовала дополнить рацион насыщенным пищевыми волокнами черносливом. Он поможет снизить количество холестерина, передает Gazeta.ru.
В свою очередь диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что частое потребление пищи, жаренной во фритюре, может привести к развитию диабета, артериальной гипертонии и раку.
Для того чтобы предотвратить развитие рака, следует скорректировать рацион и добавить туда некоторые природные продукты. Особенно эффективно с этой задачей справятся томаты, брокколи и кофе. Об этом рассказал врач-онколог Антон Иванов.