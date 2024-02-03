От десен до мозга. Стоматолог пояснила, как пародонтит приводит к инсульту

Кроме того, решение проблем с полостью рта помогает идентификации недиагностированного сахарного диабета, который также является фактором риска развития атеросклероза. К слову говоря, о связи пародонтита и инсульта. Нужно помнить: не всегда пародонтит является непосредственной причиной инсульта. Но человек с воспалением десен однозначно оказывается в группе риска. В то же время не стоит забывать и о других факторах риска, которые приводят к развитию атеросклероза сосудов. К таким факторам относят: