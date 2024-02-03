От десен до мозга. Стоматолог пояснила, как пародонтит приводит к инсульту

В нашем организме все взаимосвязано. Об этом знали еще в древности, но подробно изучать некоторые связи стали не так давно. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала aif.ru, как могут быть взаимосвязаны здоровье полости рта с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Этот вопрос стал предметом пристального изучения медиков и ученых примерно с конца прошлого века, в 90-х годах. Во многих странах мира были проведены исследования на эту тему. Выводы оказались неутешительными, но вполне однозначными: зачастую именно пародонтит является триггером развития атеросклероза и может привести к инсульту, в том числе к летальному исходу.
Именно так обозначили эту связь представители Американской кардиологической ассоциации в подробном обзоре под названием: «Заболевания пародонта и атеросклероз сосудов: подтверждена ли независимая взаимосвязь доказательствами?».
Если брать в цифрах, то результаты исследований выглядели так. Общий скорректированный риск развития инсульта у пациентов с пародонтитом был в 1,47 раза выше, чем у пациентов без пародонтита (95% доверительный интервал 1,13−1,92; P = 0,0035) в проспективных и в 2,63 раза (95% доверительный интервал 1,59−4,33; P = 0,0002) в ретроспективных исследованиях.
Такие данные были буквально на днях опубликованы канадским Научно-исследовательским институтом здоровья женщин и детей (Women and Children’s Health Research Institute).
Кроме того, решение проблем с полостью рта помогает идентификации недиагностированного сахарного диабета, который также является фактором риска развития атеросклероза. К слову говоря, о связи пародонтита и инсульта. Нужно помнить: не всегда пародонтит является непосредственной причиной инсульта. Но человек с воспалением десен однозначно оказывается в группе риска. В то же время не стоит забывать и о других факторах риска, которые приводят к развитию атеросклероза сосудов. К таким факторам относят:
- курение,
- малоподвижный образ жизни,
- неправильное питание,
- артериальная гипертензия,
- сахарный диабет,
- дислипидемия (нарушение соотношения липидов крови),
- метаболический синдром (увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности тканей к инсулину).
Из этого следует сделать вывод, что в случаях проблем с полостью рта нужно обязательно работать в этом направлении вместе со специалистами. Ведь доказано, что связь между пародонтом и инсультом — самая прямая. Но, увы, в запущенных случаях пародонтита восстановить сердечно-сосудистую систему уже не получится. Поэтому важно решать проблему в самом начале, пока процесс не стал необратимым.