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15:11 (мск), источник: Аргументы и факты

От чего зависит размер ног человека?

Размер стопы каждого человека уникален и может меняться в течение жизни. Об этом рассказал Fox News эксперт в области ортопедии, доктор Тимоти Миллер из Флориды.

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Источник: РИА "Новости"

От чего зависит размер стопы человека?

По мнению врача, существует несколько факторов, определяющих размер стопы. В числе первых — наша генетика. Размер ног родителей во многом предопределяет длину ступней ребенка, но не окончательно.

«Фенотип — это совокупность ваших генов, определяющих ваши физические и умственные черты, в то время как ваша генетическая структура — это конкретные черты, которые вы наследуете от каждого родителя», — объяснил Миллер.

Следующий фактор — это стиль жизни. Те, кто преимущественно ходит не в обуви, а босиком, как правило, обладают большими ступнями из-за адаптации, отметил ортопед.

Немаловажное значение отводится здоровью ног. В частности, заболевания, связанные с мышцами, сухожилиями и связками, а также различные травмы могут привести к тому, что ваши ноги станут больше или меньше.

«Переломы и вывихи могут изменить форму костей и суставов, в результате чего ваши ступни приобретут другую форму и размер», — сказал Миллер.

Повлиять на размер ног может даже наш вес.

«Чем больше вы весите, тем большему стрессу и напряжению подвергаются ваши ступни, лодыжки и ноги. В итоге ваши мышцы, кости, сухожилия и связки должны адаптироваться и стать сильнее, чтобы выдержать дополнительный вес. Обычно, чем больше вы весите, тем больше могут стать ваши ноги», — добавил он.

Под воздействием разных факторов, считает доктор, анатомическое строение стоп может видоизменяться на протяжении всей жизни. Поэтому необходимо следить за состоянием ног и кровотоком. Если есть проблемы, то нужно больше ходить, кататься на велосипеде или плавать, но прежде обязательно проконсультироваться с врачом.

Влияет ли пол на размер обуви?

По словам Миллера, у мужчин, по сравнению с женщинами, обычно более длинные ноги из-за высокого уровня гормонов роста и тестостерона. Он также сообщил, что «у женщин, как правило, более широкие ступни из-за адаптации к другой обуви».

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