От чего раскалывается голова: ученые определили пять главных провокаторов боли

Конечно, сейчас в любой аптеке и даже супермаркете (например, в США) запросто можно купить безрецептурные обезболивающие. Но, во-первых, лекарства имеют противопоказания и побочки. Во-вторых, частое глотание таблеток от головной боли само по себе может стать причиной развития ее новой разновидности. Тем, кто принимает лекарства для снятия приступов более 15 раз в месяц, грозит так называемая абузусная, или лекарственно-индуцированная головная боль. Ее провоцирует зависимость от обезболивающих, поясняют врачи-неврологи.