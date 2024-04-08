От чего раскалывается голова: ученые определили пять главных провокаторов боли

Конечно, сейчас в любой аптеке и даже супермаркете (например, в США) запросто можно купить безрецептурные обезболивающие. Но, во-первых, лекарства имеют противопоказания и побочки. Во-вторых, частое глотание таблеток от головной боли само по себе может стать причиной развития ее новой разновидности. Тем, кто принимает лекарства для снятия приступов более 15 раз в месяц, грозит так называемая абузусная, или лекарственно-индуцированная головная боль. Ее провоцирует зависимость от обезболивающих, поясняют врачи-неврологи.
Поэтому лучший подход — профилактика, предотвращение приступов, подчеркивают специалисты. А для этого важно знать главных провокаторов головной боли. В целом известно, что многие из них тесно связаны с образом жизни. Однако в последние годы он меняется очень стремительно и может разительно отличаться от того, каким был еще 10−15 лет назад. Особенно заметны перемены у молодежи.
Поэтому в новом исследовании, организованном Университетом Калгари (Канада), ученые решили выяснить самые частые причины головной боли именно у юного поколения. Впрочем, авторы научной работы отмечают, что эти же факторы, очевидно, вызывают приступы и у многих людей в более старшем возрасте.
ОТ РЕЖИМА ПИТАНИЯ ДО ЗАВИСАНИЯ В СМАРТФОНЕ
Исследователи проанализировали данные около 5 млн детей и подростков до 17 лет. Учитывали режим питания, физическую активность, употребление алкоголя, курение (последние два фактора фиксировали у 12−17-летних). А также психиатрический анамнез — есть ли тревожные или другие расстройства. Посмотрели и на то, сколько времени молодежь проводит за видеоиграми или зависая в соцсетях.
Участников исследования опросили о частоте головной боли. Можно было выбрать разные варианты ответов. Например: раз в неделю и реже. Или: более одного раза в неделю. В последнем случае состояние квалифицируется как частые повторяющиеся головные боли (на заметку тем, кто хочет оценить свою собственную ситуацию).
Полученные данные ученые обработали с помощью специальных методик для обеспечения объективности выводов. Были приняты во внимание возраст, пол, семейный доход и др. В итоге специалисты определили, какие факторы достоверно связаны с приступами головной боли. Результаты научной работы опубликовали в медицинском журнале Neurology.
БУДЬ В КУРСЕ
Пять самых частых причин головной боли в повседневной жизни.
Главными провокаторами, по данным авторов исследования, оказались:
1. Курение электронных сигарет. Так, подростки, которые дымили вейпами ежедневно, страдали от головных болей вдвое чаще.
2. Употребление алкоголя. Прием спиртных напитков раз в неделю повысил риск развития периодических головных болей примерно в 3 раза.
3. Нерегулярное питание. В частности, большие перерывы между приемами пищи. Сроки в исследовании не уточняются, но, как правило, чрезмерно длительной считается пауза 5 часов и более.
4. Тревожные или депрессивные расстройства в анамнезе.
5. Нарушения сна.
Особое внимание следует обратить на такую примету нынешнего времени, как увлечение электронными сигаретами, отметила один из авторов исследования, врач-невролог, доктор медицинских наук Серена Орр. Прежде вейпы не были широко известны как провокаторы головной боли. Также родителям стоит позаботиться о регулярном питании подростков, склонных забывать поесть или садиться на голодные диеты для похудения, советуют ученые.
Время пользования смартфонами и планшетами специалисты рекомендуют по возможности сокращать. Однако в данном исследовании зависание в соцсетях не вошло в список главных провокаторов головной боли.