От чего помогает малиновое варенье?

Варенье — одно из популярнейших домашних лакомств в нашей стране. В отличие от магазинных сладостей, оно не содержит вредных химических добавок и оказывает пользу для организма. Полезные характеристики варенья зависят от того, из каких фруктов или ягод оно приготовлено.
Большой любовью и популярностью пользуется малиновое варенье. О том, от каких болезней оно помогает и от каких состояний защищает, рассказали в Роспотребнадзоре.
Чем полезно малиновое варенье?
Малиновое варенье с давних времен считается хорошим средством от простудных заболеваний, гриппа и ангины. И это не случайно: содержащаяся в малине салициловая кислота обладает жаропонижающим свойством, а витамин С имеет противовоспалительное и бактерицидное действие. Также эта ягода полезна при пониженном иммунитете, бронхите и других подобных недугах.
Благодаря содержанию пектинов и пищевых волокон малина улучшает работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря. Кроме того, эта ягода способствует снижению давления, помогает при головных болях, способствует укреплению и очищению кровеносных сосудов.
К сожалению, не все полезные вещества в ягодах и фруктах хорошо сохраняются при тепловой обработке. Более-менее остается при варке витамин А, термостабильны витамины группы В и витамин Е, почти не изменяется клетчатка, сохраняются многие минеральные вещества.
Как сохранить в малине максимум витаминов?
В идеале следует есть малину в свежем виде — так можно получить максимум полезных веществ, которые есть в ягоде. Если необходимо сделать заготовку на зиму, лучше всего просто перетереть малину с сахаром, не прибегая к термической обработке. В случае, если хочется приготовить именно варенье и сохранить в нем как можно больше витаминов, следует по возможности сократить время приготовления ягод и стараться не кипятить продукты по несколько раз.