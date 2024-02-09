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От чего помогает малиновое варенье?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе самого популярного вида варенья — малинового.
Источник: Freepik

Варенье — одно из популярнейших домашних лакомств в нашей стране. В отличие от магазинных сладостей, оно не содержит вредных химических добавок и оказывает пользу для организма. Полезные характеристики варенья зависят от того, из каких фруктов или ягод оно приготовлено.

Большой любовью и популярностью пользуется малиновое варенье. О том, от каких болезней оно помогает и от каких состояний защищает, рассказали в Роспотребнадзоре.

Чем полезно малиновое варенье?

Малиновое варенье с давних времен считается хорошим средством от простудных заболеваний, гриппа и ангины. И это не случайно: содержащаяся в малине салициловая кислота обладает жаропонижающим свойством, а витамин С имеет противовоспалительное и бактерицидное действие. Также эта ягода полезна при пониженном иммунитете, бронхите и других подобных недугах.

Кроме того, в состав малины входят магний и калий, полезные для работы сердца. В этой ягоде также много железа, важного для профилактики анемии и повышения уровня гемоглобина, есть и витамин K, необходимый для правильного свертывания крови, усиления выработки эритроцитов и быстрого заживления ран.

Благодаря содержанию пектинов и пищевых волокон малина улучшает работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря. Кроме того, эта ягода способствует снижению давления, помогает при головных болях, способствует укреплению и очищению кровеносных сосудов.

К сожалению, не все полезные вещества в ягодах и фруктах хорошо сохраняются при тепловой обработке. Более-менее остается при варке витамин А, термостабильны витамины группы В и витамин Е, почти не изменяется клетчатка, сохраняются многие минеральные вещества.

Как сохранить в малине максимум витаминов?

В идеале следует есть малину в свежем виде — так можно получить максимум полезных веществ, которые есть в ягоде. Если необходимо сделать заготовку на зиму, лучше всего просто перетереть малину с сахаром, не прибегая к термической обработке. В случае, если хочется приготовить именно варенье и сохранить в нем как можно больше витаминов, следует по возможности сократить время приготовления ягод и стараться не кипятить продукты по несколько раз.