От чего помогает малиновое варенье?

В идеале следует есть малину в свежем виде — так можно получить максимум полезных веществ, которые есть в ягоде. Если необходимо сделать заготовку на зиму, лучше всего просто перетереть малину с сахаром, не прибегая к термической обработке. В случае, если хочется приготовить именно варенье и сохранить в нем как можно больше витаминов, следует по возможности сократить время приготовления ягод и стараться не кипятить продукты по несколько раз.