От Британского музея требуют вернуть статую острова Пасхи

В Британском музее заявили, что у его работников «хорошие и открытые отношения» с коллегами из Рапа-Нуи, поскольку в последние два года они работают над несколькими совместными инициативами. Остров Пасхи является домом для более чем 1000 статуй моаи, которые восхищают своими размерами и тайной происхождения людей со всего мира.