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От Британского музея требуют вернуть статую острова Пасхи

Недавний призыв популярного блогера развязал войну комментариев.
Источник: AFP 2023

Британский музей борется с наплывом негативных комментариев в социальных сетях с призывами вернуть статую моаи — одного из каменных памятников с острова Пасхи. В музее выставлены две статуи, которые были вывезены с Рапа-Нуи (остров Пасхи) британскими геодезистами в 1868 году, и чилийцы давно требовали вернуть их на родину, пишет The Guardian.

С января количество негативных комментариев жителей Чили возрос в разы. Интернет-кампания началась после того, как блогер из Сантьяго Майк Милфорт призвал миллион своих подписчиков потребовать вернуть монолиты. Отклик был настолько сильный, что представители музея были вынуждены закрыть комментарии к недавним публикациям в социальных сетях.

Тема вывезенных моаи регулярно появляется в вирусных видеороликах Милфорта, которые стали настолько популярны, что дошли до президента Чили Габриэля Борича. В одном из последних интервью политику выразил поддержку в сторону блогера. Однако этот комментарий вызвал критику на самом острове.

Педро Эдмундс Паоа, мэр Рапа-Нуи, сказал, что Борич «не должен политизировать то, что так целостно, духовно и культурно важно для нас». Он также критикует кампанию Милфорта и обеспокоен тем, что моаи превратились в интернет-мем, мотивированный скорее саморекламой, чем искренней заботой о местной культуре. «Это злоупотребление [ситуацией]», — сказал Паоа.

В Британском музее заявили, что у его работников «хорошие и открытые отношения» с коллегами из Рапа-Нуи, поскольку в последние два года они работают над несколькими совместными инициативами. Остров Пасхи является домом для более чем 1000 статуй моаи, которые восхищают своими размерами и тайной происхождения людей со всего мира.

В прошлом году совет старейшин острова, считающийся его культурным органом, написал королю Чарльзу письмо с просьбой еще раз вернуть моаи домой, однако ответа они не получили. «Мы не исключаем, что монумент может остаться в Лондоне и стать нашим великим послом, — сказал Эдмундс Паоа. — Но мы хотим, чтобы люди знали, что статуя является частью культуры Рапа-Нуи».

К слову, многие ученые до сих пор продолжают находить подобные статуи. Так в прошлом году группа археологов из Университета Аризоны неожиданно обнаружила ранее неизвестную статую Моаи в русле высохшей лагуны в кратере вулкана.

Олеся Маевская