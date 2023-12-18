Остеопат рассказал, как выбрать матрас и подушку для крепкого сна

«Забудьте все, что вы слышали о выборе матраса и подушки раньше. Не жалейте времени на выбор матраса, потому что этот предмет будет вам служить много лет и от него во многом будет зависеть качество вашей жизни. Покупка дорогостоящая, а обмену и возврату аксессуары для сна в большинстве случаев не принадлежат», — начал эксперт.

Эксперт отметил, что популярный жесткий матрас чаще всего подходит только людям с абсолютно здоровой спиной.

«Всем остальным будет практически невозможно расслабиться на твердом, ведь в их скелете имеются переносы, а матрас в силу своей жесткости не может этого учесть и подстроиться под тело. Но и слишком мягкие матрасы тоже подходят не всем. Потому что самые тяжелые части тела будут проваливаться. Это может быть отличным вариантом для людей с выраженным сколиозом. Матрас для детей и пожилых людей тоже вполне может быть мягким. А вот большинству взрослых подходят матрасы средней жесткости», — рассказал Животов.

Он также назвал критерии, которые помогут при выборе матраса и подушки в магазине.

«Чтобы составить мнение о матрасе, нужно на нем полежать хотя бы несколько минут. Когда вы встретите свой идеальный вариант, вы это поймете. Вашему телу станет хорошо, каждая мышца начнет расслабляться, как будто бы станет легче дышать», — объяснил врач.

Что касается выбора подушки, по мнению эксперта, она не должна быть слишком упругой и плотной, иначе голова не сможет под своим весом «провалиться» на достаточную глубину, при которой шея займет правильное положение.

«Подушка не должна быть слишком высокой, потому что тогда шея оказывается слишком согнутой по отношению к позвоночнику. Они подходят людям с серьезными травмами и смещенными костями черепа или тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. Всем остальным достаточно такой высоты, которая просто будет заполнять расстояние между головой и плечом в положении на боку», — посоветовал Владимир Животов.

Он отметил, что стоит обратить внимание на пуховые и пухоперьевые подушки.

«В подушках с искусственным наполнителем иногда можно регулировать высоту. Такие модели имеют либо клапан, либо состоят из нескольких слоев, которые можно вытаскивать и, наоборот, вставлять в наперник», — заключил эксперт.