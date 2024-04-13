Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества

Так от отреагировал на заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла, по словам которого, у правительств стран и бизнеса есть лишь два года для принятия мер по предотвращению серьезных последствий глобального потепления.
«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — написал Маск.
Ранее Маск предупредил, что человечество исчезнет через несколько сотен лет, если оно не станет межпланетным.