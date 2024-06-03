«Осталось два года». Ученый предупредил о смертельной угрозе человечеству

По его словам, под общим ИИ обычно понимается такая система, которая способна действовать во всех сферах, доступных человеку. Однако в последнее время специалисты все чаще ставят знак равенства между ОИИ и суперинтеллектом, который превосходит возможности человека во всех возможны сферах деятельности.