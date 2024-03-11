«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер»

Блокбастер об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере был номинирован на кинопремию в 13 категориях. Картина удостоилась семи статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку к фильму и монтаж. Ирландец Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль, завоевал «Оскар» как лучший актер. Роберт Дауни-младший, сыгравший председателя комиссии США по атомной энергии Льюиса Штрауса, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.