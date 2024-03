«Оскар-2024»: что известно о 96-й киноцеремонии

У нашумевшей «Барби» Греты Гервиг целых восемь номинаций, в том числе актерские (Райан Гослинг и Америка Феррера) и сценарные (Грета Гервиг и Ноа Баумбах). Песни из самого кассового фильма (1,4 млрд в прокате) — What Was I Made For? и I'm Just Ken — тоже среди номинантов.