«Оскар-2024»: что известно о 96-й киноцеремонии

Драмеди «Оставленные» Александра Пэйна с Полом Джаматти, Давайн Джой Рэндольф и Домиником Сессой также представлена в пяти номинациях. По пять также у «Американского чтива» (комедии Корда Джефферсона с Джеффри Райтом и Стерлингом К. Брауном, победившей на фестивале в Торонто) и «Зоны интересов» Джонатана Глейзера (у него есть Гран-при Каннского кинофестиваля и премия BAFTA лучшему британскому фильму среди прочих побед наградного сезона).