«Оскар-2024»: что известно о 96-й киноцеремонии

Церемония вручения «Оскара» состоится вечером 10 марта или в ночь на 11 марта по московскому времени. Вести ее в лос-анджелесском театре «Долби» будет Джимми Киммел — комику поручили это задание в четвертый раз.
Фавориты
В этот раз на награду за «Лучший фильм» претендует десять проектов. Лидер по количеству номинаций — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Американская киноакадемия выдвинула картину в 13 категориях, так что претендентами стали режиссер, артисты Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший и Эмили Блант, оператор Хойте Ван Хойтема и композитор Людвиг Горанссон. В прокате трехчасовой фильм Нолана собрал почти $960 млн.
Вторая по числу номинаций картина — «Бедные-несчастные», сюрреалистическое драмеди греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного своей «Фавориткой», которая также попала в поле зрения «Оскара» в 2019 году с девятью номинациями и принесла статуэтку актрисе Оливии Колман.
За историю о воскрешении умершей женщины, которой пересадили мозг ее нерожденного ребенка, награды могут получить актеры Эмма Стоун и Марк Руффало, режиссер, оператор Робби Райан и сценарист Тони Макнамара. У «Бедных-несчастных» уже есть престижная премия — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.
У нашумевшей «Барби» Греты Гервиг целых восемь номинаций, в том числе актерские (Райан Гослинг и Америка Феррера) и сценарные (Грета Гервиг и Ноа Баумбах). Песни из самого кассового фильма (1,4 млрд в прокате) — What Was I Made For? и I'm Just Ken — тоже среди номинантов.
«Маэстро» Брэдли Купера — байопик о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне — претендует на семь статуэток. Премьеру картина получила на 80-м Венецианском кинофестивале, а затем вышла на Netflix. Шанс на «Оскар» есть у Купера и Кэри Маллиган.
Судебная драма «Анатомия падения» французской постановщицы Жюстин Трие получила пять номинаций — для немецкой актрисы Сандры Хюллер и Трие с мужем Артуром Арари за сценарий.
Драмеди «Оставленные» Александра Пэйна с Полом Джаматти, Давайн Джой Рэндольф и Домиником Сессой также представлена в пяти номинациях. По пять также у «Американского чтива» (комедии Корда Джефферсона с Джеффри Райтом и Стерлингом К. Брауном, победившей на фестивале в Торонто) и «Зоны интересов» Джонатана Глейзера (у него есть Гран-при Каннского кинофестиваля и премия BAFTA лучшему британскому фильму среди прочих побед наградного сезона).
«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе сделал режиссера самым номинируемым из ныне живущих постановщиков: это его 11-е выдвижение на награду. Только у Уильяма Уайлера, режиссера «Бен-Гура» и «Римских каникул», было больше — 13. В этот раз удача может улыбнуться также Роберту Де Ниро или Лили Гладстоун, оператору Родриго Прието и композитору Робби Робертсону.
У кого шансы на победу
Прогнозы букмекеров о потенциальных победителях пока что выглядят предсказуемо: триумф прочат Кристоферу Нолану и «Оппенгеймеру» практически во всех категориях. Об этом говорят сайт GoldDerby, где собраны предсказания экспертов, издания Variety, IndieWire и Hollywood Reporter.
Почти единогласно лучшим режиссером видят Кристофера Нолана, а вот с остальными категориями все запутаннее — есть пространство для интриги. Например, лучшей актрисой может стать Эмма Стоун («Бедные-несчастные») или Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»). Совсем неожиданным будет выбор из трех других номинанток — Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Кэри Маллиган («Маэстро») или Сандры Хюллер («Анатомия падения»).
Лучшего актера на первый взгляд тоже нетрудно выбрать: Стерлинг К. Браун из «Американского чтива» или Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»). Но также хороши кандидаты Роберт Дауни-младший и Марк Руффало — за «Оппенгеймера» и «Бедных-несчастных». Кен в этой категории тоже есть: Райан Гослинг получил свою третью в карьере номинацию за «Барби».
«Анатомия падения» лидирует в прогнозах победителей за лучший сценарий, за ней следуют «Прошлые жизни» Селин Сон и «Оставленные» Александра Пэйна. А за адаптированный сценарий, как ожидают букмекеры, наградят не «Оппенгеймера» и «Барби», но «Американское чтиво», уже получившее премии BAFTA и USC Scripter.
На звание анимационного фильма года претендует «Человек-паук: Паутина вселенных», почти все считают его абсолютным фаворитом. Однако у него сильная конкуренция — фильм «Мальчик и птица» японского режиссера Хаяо Миядзаки уже взял «Золотой глобус» в этой категории.
В номинации «Лучший документальный фильм» больше всего шансов у картин «20 дней в Мариуполе» и «Вечная память» (о журналисте с болезнью Альцгеймера). Hollywood Reporter и Variety ставят на победу украинского фильма.
Цифры предстоящей церемонии
Ежегодный отчет WalletHub свидетельствует, что 96-ю церемонию киноакадемия решила провести на широкую ногу, наверняка оглядываясь на тяжелый 2023 год в индустрии с масштабными забастовками сценаристов и актеров, длившимися с весны по осень. Вот лишь некоторые расходы:
- вся церемония обойдется в колоссальные $56,9 млн (семь лет назад шоу стоило $44 млн);
- красная дорожка стоит $24 700, на нее уйдет 30 рулонов коврового покрытия, устанавливают ее 600 часов силами 18 рабочих;
- одна статуэтка «Оскара», покрытая 24-каратным золотом, стоит $400. Кстати, победителям не разрешается продать ее после вручения, сперва не предложив ее за $1 самой Академии;
- входные билеты на вечеринку Vanity Fair Oscar Party стоят по $100 тыс. За эту сумму можно потусоваться с крупнейшими голливудскими звездами сразу после церемонии;
- на церемонии раздают подарки: каждый стоит до $125 тыс. В них обычно средства по уходу за кожей, косметика или дорогостоящая бытовая техника;
- образ актрисы первой величины на красную дорожку стоит собрать около $10 млн. Больше всего требуют ювелирные украшения, а не дизайнерские наряды. Так, в 2014-м Кейт Бланшетт демонстрировала образ за $18,1 млн, и ее платье Armani Prive за $100 тыс. было самым бюджетным элементом. Остальное — украшения;
- 30-секундная реклама в перерыве стоит $1,85 млн (для сравнения, у Суперкубка ценник $7 млн). За всю трансляцию канал ABC заработает на менее $120 млн на рекламе;
- стратегия продвижения номинантов в течение года обходится Голливуду в $100 млн.