15:07 (мск), источник: Life.ru

Ошибается каждый: Россиянам рассказали, как есть картофель без вреда для здоровья

Содержащиеся в картофеле макронутриенты негативно сказываются на состоянии здоровья. Если этот продукт включать в ежедневный рацион, не избежать опасных болезней, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

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Источник: РИА "Новости"

Эксперт в области питания напомнил, что картошка относится к крахмалистым продуктам. Они бывают с медленными и быстрыми углеводами. Первые нужны организму, тогда как вторые ухудшают обменные процессы и провоцируют проблемы.

«Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — сообщил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

Однако существуют способы минимизировать негативный эффект от употребления этого продукта. Например, если есть картофель остывшим, его крахмал будет расщепляться медленнее. Еще рекомендуется варить клубни в кожуре и отказаться от рассыпчатых сортов — в них мало клетчатки. Добавленные к картошке зелень и овощи тоже растянут процесс всасывания углеводов, заключил диетолог.

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