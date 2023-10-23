Ортопеды рассказали, как снизить риск деформации стопы

«Частые проблемы, с которыми сталкиваются люди, включают молоткообразные пальцы ног, волдыри, подошвенный фасциит и шишки. Некоторые из них легко решаемы, но другие могут потребовать участия специалиста», — объяснил доктор Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Рональд Лепоу.

Проблемы со стопами чаще всего возникают из-за трения и давления, при этом может помочь правильный подбор повседневной обуви. Ботинок должен иметь широкий и глубокий носок, чтобы пальцы ног могли свободно двигаться. Также стоит избегать высоких каблуков. Людям с низким или высоким сводом стопы подойдет обувь с ортопедическими вставками. При молоткообразных пальцах уменьшить дискомфорт могут специальные насадки на пальцы, но они не являются лечением.

Неприятный запах от ног может быть результатом чрезмерной потливости или деятельности бактериальных инфекций и требует обращения к врачу. Распознать ее можно по зуду между пальцами и ранами на коже. Грибок ногтей — еще одна распространенная инфекция, для борьбы с которой можно использовать безрецептурное противогрибковое средство. Носки из влагоотводящего материала, например мериносовой шерсти, могут предотвратить рост грибка. Для лечения тяжелых симптомов врач может назначить местные или пероральные противогрибковые препараты.

Пожилые люди могут подвергаться более высокому риску возникновения проблем со стопами. Остеоартрит — фактор риска деформации суставов, например, образования костных шпор. Людям с этой проблемой могут помочь вставки для обуви, инъекции кортизона, физиотерапия и изготовленные на заказ ортопедические стельки.