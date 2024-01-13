Орнитологи просят жителей городов помочь в подсчёте водоплавающих птиц: в стране пройдёт акция «Серая шейка»

С 20 по 21 января в городах средней Европейской части России, Поволжья, южной Сибири и Урала пройдёт учёт водоплавающих птиц. Принять участие в мониторинге могут все желающие. Для этого необходимо вооружиться биноклем, схемой водоёмом, блокнотом, карандашом и выйти к местам, где обычно зимуют пернатые.

Учёт водоплавающих птиц проводится специалистами Союза охраны птиц России около 15 лет. С 2015 года он приобрёл форму Всероссийской акции, которую назвали «Серой шейкой».

Орнитологи объясняют, что большинство водоплавающих птиц зимуют в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Улетают они не потому что им холодно, а потому что зимой водоёмы замерзают, из-за чего им сложно добывать корм. Но с появлением плотин и со сбросом тёплых вод ГРЭС, на замёрзших реках образуются проталины, чем и пользуются водоплавающие, оккупируя эти места для зимовки.

В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири зимой можно увидеть крякву, гоголя, хохлатую чернеть, красноголового нырка, лысуху, камышницу, местами — чаек и цапель.

Для помощи в мониторинге участникам акции нужно утром (если утро морозное, то лучше дождаться середины дня, когда потеплеет) прийти к незамерзающему водоёму — это могут быть быстрые реки, ручьи, различные отстойники, охладители, места сброса тёплых вод, — и проверить, не зимуют ли там водные или околоводные птицы. При обходе водоёма, нужно иметь при себе план обследуемого участка, знать длину, либо площадь акватории и среднюю ширину русла. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт.

Для полноты получения информации, при себе лучше иметь бинокль. А визуальный подсчёт дублировать фотосъёмкой. Результаты рекомендовано записывать сразу. Эксперты предлагают проводить учёт в паре: один считает птиц, второй фиксирует данные.

После полевых работ информацию следует переписать на чистовик и отправить координаторам акции.

Перечень данных, которые необходимо отметить в учётном листе, а также фотографии птиц и контакты координаторов размещены здесь www.rbcu.ru/news/press/38485/.

За участие в акции желающие получат электронные свидетельства участников.