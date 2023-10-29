Орнелла Мути прилетит в Москву, чтобы выступить в спектакле

Итальянская актриса театра и кино Орнелла Мути в конце ноября выступит на двух московских площадках в спектакле «Бетховен — героическая жизнь гения».

По данным портала «Афиша», 27 ноября театрально-музыкальная постановка «Бетховен — героическая жизнь гения» с участием Мути пройдет на сцене Московского дворца молодежи (МДМ), 28 ноября — Театра на Таганке. Стоимость билетов начинается от 3−4 тыс. рублей.

Спектакль повествует о творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. В программе представлены известные произведения композитора в исполнении музыкального трио (фортепиано, кларнет и виолончель). Орнелла в постановке будет озвучивать переписку двух гениев. Спектакль идет на итальянском языке с переводом на русский язык.

По данным «КП», 68-летняя Мути прилетит в Москву за несколько дней до премьеры и поселится в пятизвездочном отеле «Лотте Плаза», где сутки проживания в номере «Люкс Гранд» обойдутся в 288 тыс. рублей.

Напомним, в 2019 году Орнелла Мути заявила, что хочет получить российский паспорт и учит русский язык. По ее словам, у нее есть русские корни.

Кстати, в октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил гражданство России уругвайской певице Наталии Орейро и ее сыну.