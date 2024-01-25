Организм перестает сопротивляться: названы опасные последствия недосыпа
Правильный режим и сон необходимы для здоровья и долголетия. Но далеко не всегда удается высыпаться и соблюдать режим.
Правильный режим и сон необходимы для здоровья и долголетия. Но далеко не всегда удается высыпаться и соблюдать режим.
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал «Вечерней Москве», чем опасен недосып и к каким негативным последствиям он может привести.
По словам эксперта, когда человек на протяжении длительного времени недосыпает, организм постепенно начинает утрачивать способность сопротивляться всевозможным недугам и инфекциям.
— Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается, — рассказал собеседник «ВМ».
Как уточнил специалист, на сегодняшний день стандарты здорового сна у взрослого человека следующие: рекомендуется отводить на ночной отдых от семи до девяти часов в сутки.
При этом такую формулу не стоит считать универсальной или подходящей абсолютно для всех, поскольку для каждого она индивидуальна, пояснил спикер:
— Кому-то, чтобы выспаться и набраться сил, достаточно даже шести часов, в то время как другим людям нужно непременно отдыхать не менее восьми или десяти часов, чтобы полностью расслабиться и набраться сил, — пояснил врач Полуэктов.
Чтобы избавиться от недосыпа, следует улучшить режим сна, а для этого требуется приучить свой организм засыпать в одно и то же время. Например, всегда ложиться спать в 21:00, а просыпаться в пять или шесть утра.
Улучшить сон можно и иными методами. К примеру, прибегая к расслабляющим процедурам:
Важную роль играет место, где вы собираетесь отдыхать, пояснил специалист:
— Ваша спальная комната должна быть оборудована так, чтобы у вас не возникало чувства дискомфорта. Так, выключайте любые источники света перед отдыхом: верхний свет, светодиодные ленты и настольные лампы.
Обязательно нужно отключить отвлекающие от сна предметы:
Также эксперт советует проветрить комнату и настроить кондиционер на приятную для сна температуру.
Рафаэль Залян