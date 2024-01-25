Организм перестает сопротивляться: названы опасные последствия недосыпа

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал «Вечерней Москве», чем опасен недосып и к каким негативным последствиям он может привести.

Что будет, если спать мало

По словам эксперта, когда человек на протяжении длительного времени недосыпает, организм постепенно начинает утрачивать способность сопротивляться всевозможным недугам и инфекциям.

— Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается, — рассказал собеседник «ВМ».

Как уточнил специалист, на сегодняшний день стандарты здорового сна у взрослого человека следующие: рекомендуется отводить на ночной отдых от семи до девяти часов в сутки.

У каждого своя норма

При этом такую формулу не стоит считать универсальной или подходящей абсолютно для всех, поскольку для каждого она индивидуальна, пояснил спикер:

— Кому-то, чтобы выспаться и набраться сил, достаточно даже шести часов, в то время как другим людям нужно непременно отдыхать не менее восьми или десяти часов, чтобы полностью расслабиться и набраться сил, — пояснил врач Полуэктов.

Исправляем ситуацию

Чтобы избавиться от недосыпа, следует улучшить режим сна, а для этого требуется приучить свой организм засыпать в одно и то же время. Например, всегда ложиться спать в 21:00, а просыпаться в пять или шесть утра.

Улучшить сон можно и иными методами. К примеру, прибегая к расслабляющим процедурам:

легкий массаж;

ванна;

ароматерапия;

музыка;

травяной чай.

Место имеет значение

Важную роль играет место, где вы собираетесь отдыхать, пояснил специалист:

— Ваша спальная комната должна быть оборудована так, чтобы у вас не возникало чувства дискомфорта. Так, выключайте любые источники света перед отдыхом: верхний свет, светодиодные ленты и настольные лампы.

Обязательно нужно отключить отвлекающие от сна предметы:

телевизор;

ноутбук;

телефон;

иные приспособления и гаджеты.

Также эксперт советует проветрить комнату и настроить кондиционер на приятную для сна температуру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259599&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.