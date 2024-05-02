Орангутанги обрабатывают раны при помощи целебных растений

Процедура, как показали последующие наблюдения за жизнью Ракуса, значительным образом ускорила заживление раны и предотвратила развитие инфекции. В результате этого уже через неделю рана полностью затянулась, а еще через две недели все следы повреждения исчезли с морды орангутанга. Где Ракус научился подобному умению, натуралисты пока не могут сказать, так как этот самец, как и многие другие суматранские орангутанги, были завезены в Гунунг-Лесер из разных регионов Индокитая.