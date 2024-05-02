Орангутанги обрабатывают раны при помощи целебных растений

ТАСС, 2 мая. Европейские и индонезийские натуралисты открыли первые свидетельства того, что орангутанги обрабатывают свои раны при помощи «мази» из растений, которые используются в традиционной медицине для подавления воспалений и болевых ощущений. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Общества Макса Планка (MPG).
«Во время наблюдений за орангутангами мы заметили, что на лице самца по кличке Ракус появилась рана в результате драки с другой обезьяной. Через три дня после этого Ракус начал жевать листья лианы вида Fibraurea tinctoriа и обрабатывать рану ее соком и жвачкой. Это растение широко используется в традиционной медицине Юго-Восточной Азии из-за его анальгетических и противовоспалительных свойств», — пояснила научный сотрудник Института изучения поведения животных (Германия) Изабелла Лаумер, чьи слова приводит пресс-служба MPG.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за жизнью орангутангов, проживающих на территории индонезийского национального парка Гунунг-Лесер на севере острова Суматра. Здесь находится один из двух сохранившихся ареалов обитания вымирающих суматранских орангутангов, над спасением которых экологи и приматологи активно работают уже несколько десятилетий.
В ходе наблюдений за местными обезьянами ученые обнаружили, что орангутанги используют лиану вида Fibraurea tinctoria, произрастающую в лесах Индии, островов Индокитая и других регионов Юго-Восточной Азии, в качестве сырья для производства обезболивающей и противовоспалительной «мази». Орангутанги очень редко поедают листья и плоды этого растения, однако после получения ранения Ракус целенаправленно искал эту лиану, жевал ее листья и обрабатывал пережеванной биомассой поврежденные ткани лица.
Процедура, как показали последующие наблюдения за жизнью Ракуса, значительным образом ускорила заживление раны и предотвратила развитие инфекции. В результате этого уже через неделю рана полностью затянулась, а еще через две недели все следы повреждения исчезли с морды орангутанга. Где Ракус научился подобному умению, натуралисты пока не могут сказать, так как этот самец, как и многие другие суматранские орангутанги, были завезены в Гунунг-Лесер из разных регионов Индокитая.
«Первые упоминания подобных практик в человеческих обществах относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Наличие способности обрабатывать раны при помощи различных составов не только среди людей, но и некоторых высших приматов указывает на то, что наш общий предок потенциально обладал способностью выявлять целебные свойства у растений», — подытожила научный сотрудник Института изучения поведения животных (Германия) Каролина Шуппли, чьи слова приводит пресс-служба MPG.