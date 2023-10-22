02:35 (мск), источник: Мослента

Опубликована история менявшего форму пруда в Москве

История менявшего форму Круглого пруда, находящегося на территории Измайловского парка в столице, опубликована в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

По словам автора, пруд существует на этом месте с XVII века, но изначально он не был круглым, а походил на подкову, поэтому и название его было другим.

«В то время водоем именовали Софрониевским. Но в XIX веке от милого прудика ничего не осталось, так как он пересох. На картах его стали обозначать как Черничное болото. В 1930-х пруд расчистили и сделали его форму круглой. С того времени он и обрел свое нынешнее название», — объяснил рассказчик.

Ранее была опубликована история столичного гастронома из романа писателя Михаила Булгакова.

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