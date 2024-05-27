Опубликован список экзотических планет

В каталоге также описана система с двумя планетами. Внутренняя планета представляет собой суперземлю, расположенную так близко к своей звезде, что орбитальный период составляет половину земных суток. Она получает более чем в три тысячи раз больше радиации, чем Земля от Солнца, и, скорее всего, потеряла всю атмосферу.