Оптом дешевле. Эксперты раскрыли, когда продукты выгодно покупать онлайн

Если мы говорим про крупную бытовую технику, например, или товары, которые приобретаются не каждый день, они действительно в доставке будут дешевле, чем в магазине, потому что аренда магазинов дороже, чем аренда склада. Если же речь о продуктах, то часто офлайн-магазины по цене выгоднее, ведь тут все наоборот: затраты на аренду меньше, чем оплата сборки и доставки продуктов на дом. Некоторые сети вовсе не тратятся на аренду, так как строят собственные магазины.