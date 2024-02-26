Оптом дешевле. Эксперты раскрыли, когда продукты выгодно покупать онлайн

Покупка продуктов онлайн может быть выгодна лишь в том случае, если сумма корзины превышает порог, необходимый для бесплатной доставки. Но в некоторых случаях, рассказали эксперты aif.ru, разумнее самому дойти до магазина.
В последние годы в России растет популярность онлайн-шопинга, но бесспорным лидером по объему продаж остаются продукты питания. С точки зрения экономии семейного бюджета онлайн-закупки могут показаться сомнительными, ведь, пояснила кандидат экономических наук, финансовый аналитик Екатерина Астахова, товары ежедневного спроса нуждаются в гораздо меньших затратах со стороны продавца на этапе реализации.
Если мы говорим про крупную бытовую технику, например, или товары, которые приобретаются не каждый день, они действительно в доставке будут дешевле, чем в магазине, потому что аренда магазинов дороже, чем аренда склада. Если же речь о продуктах, то часто офлайн-магазины по цене выгоднее, ведь тут все наоборот: затраты на аренду меньше, чем оплата сборки и доставки продуктов на дом. Некоторые сети вовсе не тратятся на аренду, так как строят собственные магазины.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепёлкин добавил, что некоторые компании по доставке используют привлекательные цены на самые ходовые товары, чтобы стимулировать покупателей увеличивать потребительскую корзину за счет других товаров, а некоторые компании и магазины используют дифференцированное ценообразование для офлайн и онлайн-покупок, поэтому сравнить цены будет полезно.
«Экономия возникает, когда человек заказывает достаточно большое количество продуктов на некоторое время или сразу на всю семью — так получается экономить время, сокращать затраты на логистику, поездку на машине или общественном транспорте к месту покупки, да и силы в конце концов, ведь порой пакеты с покупками могут быть достаточно тяжелыми. Поэтому, говоря об экономии при использовании доставки, прежде всего, стоит посчитать ваши так называемые скрытые расходы на покупки и логистику», — пояснил эксперт.
«Другой вопрос, когда вам нужен килограмм отборных овощей на салат и вы сами хотите выбрать лучшие продукты из недорогих, — офлайн-магазины также заинтересованы в покупателях, поэтому стараются привлекать их выгодными предложениями — часами повышенных скидок, специальными акциями, эксклюзивными предложениями. Но по “закону сохранения прибыли”, скорее всего, некоторые другие категории популярных товаров там могут быть чуть дороже. Поэтому, если говорить о выборе доставки или похода в магазин с точки зрения экономии, нужно, прежде всего, руководствоваться вашими потребностями в объемах продуктов, знанием о цене на рынке и здравым смыслом», — подчеркнул Перепёлкин.