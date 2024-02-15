Опровергнуто популярное представление о медузах

В кишечнике обоих видов Gammarus преобладала ДНК медуз нескольких видов, а также следы водорослей и ракообразных. ДНК медуз также была обнаружена, но в меньшем количестве, у A. sarsi и O. minuta, что доказывает, что все четыре изученных вида регулярно потребляют ткани медуз. Авторы приходят к выводу, что A. sarsi и O. minuta, по-видимому, оппортунистически питаются медузами, в то время как оба Gammarus могут, кроме того, охотиться на живых гребневиков.