Опровергнута теория о работе пространственного слуха человека

Эти замеры показали, что в человеческом мозге отсутствует сложная сеть из специализированных клеток — вместо этого он использует более просто устроенную цепочку нейронов, которая особым образом «накладывает» друг на друга звуковые волны, считываемые левым и правым ухом. Как отмечают ученые, эта цепочка оказалась очень похожей по устройству на аналогичные наборы нервных клеток хомячков, которые отвечают за распознавание источников звуков в просто устроенном мозге грызунов.