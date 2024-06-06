Опровергнут миф о лебединой верности

СИДНЕЙ, 6 июня. /ТАСС/. Австралийские ученые опровергли миф о лебединой верности, выяснив, что не менее 10% пар этих птиц расстаются спустя несколько месяцев. Соответствующее исследование провели биологи Мельбурнского университета, на протяжении 18 лет наблюдавшие за черными лебедями в городском парке.
«Мы наблюдали пары, которые проводят вместе долгие годы, и видели по меньшей мере одну семью, остававшуюся вместе как минимум на протяжении всего исследования — 18 лет», — рассказал Рауль Малдер из школы биологических наук Мельбурнского университета в интервью вещательной корпорации ABC.
Биологи начали изучать лебедей в Альберт-парке Мельбурна в 2006 году и за время исследования им удалось наблюдать за жизнью 2 тыс. окольцованных птиц. Уже на первых этапах наблюдений ученые установили, что «в дикой природе лебеди действительно моногамны, но не всегда». «Некоторые пары могут существовать всего несколько месяцев, так что “развод” среди них совсем не редкость», — пояснил Малдер, отметив при этом, что «около 10% лебединых семей недолговечны».
Также ученым удалось узнать, что даже самые крепкие лебединые пары иногда берут паузу и птицы проводят несколько месяцев вдали друг от друга, а затем снова объединяются. Иногда для того, чтобы остаться вдвоем на долгие годы. Данные трекеров, установленных в ошейниках птиц, показывают, что почти 40% пар проводят время порознь, причем перерывы длятся около двух-трех месяцев. «Половина из тех, кто взял перерыв, после расстались навсегда, но другие остались вместе и были, очевидно, столь же преданы друг другу, как и раньше», — рассказал аспирант университета Винсент Ноулз.
Черный лебедь — птица из рода лебедей, семейства утиных. Вид был открыт в Австралии в районе города Перт в 1697 году. Черный лебедь — эндемик Австралии и Тасмании, является единственным видом лебедей, обитающих на австралийском материке. В середине XIX века был завезен в Новую Зеландию, где быстро прижился. В Европе и Северной Америке его иногда содержат в городских парках и заповедниках. В отличие от других видов лебедей не является перелетной птицей.