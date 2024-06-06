Опровергнут миф о лебединой верности

Также ученым удалось узнать, что даже самые крепкие лебединые пары иногда берут паузу и птицы проводят несколько месяцев вдали друг от друга, а затем снова объединяются. Иногда для того, чтобы остаться вдвоем на долгие годы. Данные трекеров, установленных в ошейниках птиц, показывают, что почти 40% пар проводят время порознь, причем перерывы длятся около двух-трех месяцев. «Половина из тех, кто взял перерыв, после расстались навсегда, но другие остались вместе и были, очевидно, столь же преданы друг другу, как и раньше», — рассказал аспирант университета Винсент Ноулз.