18:22 (мск), источник: Life.ru

Опрос показал, сколько россиян верят в реальность скидок «черной пятницы»

Большинство россиян (92%) знают об акции «чёрная пятница», однако более половины респондентов игнорируют крупнейшую ежегодную распродажу и ничего не покупают. Результаты опроса публикует Всероссийский центр изучения мнения (ВЦИОМ).

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Больше других осведомлены о «черной пятнице» жители Москвы и Петербурга (70%), в городах-миллионниках этот показатель составляет 61%, в городах с населением 100−500 тысяч человек — 55%, а в селах — 39%. Были и те, кто впервые узнал о ежегодной акции, таких оказалось 8%.

Однако немногие все же совершают покупки в эти дни. В частности, 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не приобретают в «черную пятницу», об обратном заявил 41%.

При этом только каждый восьмой опрошенный разделяет мнение, что в «черную пятницу» товары действительно продаются с большим дисконтом (12%). По мнению 25%, отыскать такие товары можно, но сложно. 23% считают, что скидок в сезон распродаж на самом деле нет. А наценки вместо скидок видятся 15% особо недоверчивых среди россиян.

Кстати, вера в честность скидок и частота покупок оказались связаны: среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большим дисконтом, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков — всего 31%.

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