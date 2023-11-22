Опрос показал, сколько россиян верят в реальность скидок «черной пятницы»

Больше других осведомлены о «черной пятнице» жители Москвы и Петербурга (70%), в городах-миллионниках этот показатель составляет 61%, в городах с населением 100−500 тысяч человек — 55%, а в селах — 39%. Были и те, кто впервые узнал о ежегодной акции, таких оказалось 8%.

Однако немногие все же совершают покупки в эти дни. В частности, 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не приобретают в «черную пятницу», об обратном заявил 41%.

При этом только каждый восьмой опрошенный разделяет мнение, что в «черную пятницу» товары действительно продаются с большим дисконтом (12%). По мнению 25%, отыскать такие товары можно, но сложно. 23% считают, что скидок в сезон распродаж на самом деле нет. А наценки вместо скидок видятся 15% особо недоверчивых среди россиян.

Кстати, вера в честность скидок и частота покупок оказались связаны: среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большим дисконтом, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков — всего 31%.