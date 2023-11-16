21:20 (мск), источник: Life.ru

Опрос показал, сколько россиян хранят фотографии первой любви

Фотографии своей первой любви хранят 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, в котором приняло участие почти четыре тысячи человек. Респонденты поделились, что для них эти кадры прежде всего дороги как память, а кто-то добавил, что ему повезло, и он до сих пор живёт вместе со своей первой любовью.

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Источник: AP 2023

«Так она и живёт со мной, уже 41 год Моя первая любовь», — признался один из участников опроса.

При этом 34% соотечественников считают, что от всех фотографий бывших нужно избавляться, чтобы не тащить за собой тот самый груз воспоминаний. К тому же, это может огорчить нынешнюю вторую половинку. Ещё 27% россиян заявили, что бывшие совсем не важны для них, да и вспоминать их не хочется. Именно поэтому респонденты ответили, что не знают, сохранились ли у них где-то снимки их первой любви.

Ранее Лайф рассказывал о пяти преимуществах того, чтобы остаться в хороших отношениях с бывшим партнёром. Например, польза может заключаться в том, что тот починит вам технику или машину. А если у вас есть дети, то каждый по очереди сможет сидеть с ними. О других плюсах — подробнее в материале Лайфа.

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