Опрос показал, сколько россиян хранят фотографии первой любви

«Так она и живёт со мной, уже 41 год Моя первая любовь», — признался один из участников опроса.

При этом 34% соотечественников считают, что от всех фотографий бывших нужно избавляться, чтобы не тащить за собой тот самый груз воспоминаний. К тому же, это может огорчить нынешнюю вторую половинку. Ещё 27% россиян заявили, что бывшие совсем не важны для них, да и вспоминать их не хочется. Именно поэтому респонденты ответили, что не знают, сохранились ли у них где-то снимки их первой любви.

Ранее Лайф рассказывал о пяти преимуществах того, чтобы остаться в хороших отношениях с бывшим партнёром. Например, польза может заключаться в том, что тот починит вам технику или машину. А если у вас есть дети, то каждый по очереди сможет сидеть с ними. О других плюсах — подробнее в материале Лайфа.