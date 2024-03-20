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Опрос: 69% россиян считают себя счастливыми

84% опрошенных делает счастливыми здоровье родных и близких.

Источник: Freepik

Счастье — понятие относительное. У каждого оно свое, поэтому каждый вкладывает в это слово разные вещи. Кто-то будет испытывать чувство удовлетворения от того, что все его близкие рядом, а у кого-то такое же ощущение сложится лишь в одиночестве, кому-то достаточно выпить вкусного кофе, а кто-то считает себя обязанным заработать много денег для благополучия.

В преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта, редакции проектов VK ВФокусе Mail.ru и Здоровье Mail.ru узнали у россиян, как они понимают «счастье» и чего для него может не хватать.

69% опрошенных считают себя счастливыми людьми, 16%, скорее, несчастны, а 14% затруднились с ответом.

Для большинства респондентов (84%) понятие «счастье» означает здоровье, причем как свое, так и близких. Не менее важным оказалось нахождение родных людей рядом и мир и покой в душе (71% и 69% соответственно). Помимо прочего, чуть меньше половины россиян отметили, что для получения положительных эмоций им нужно видеть успехи детей, любить и быть в настоящей близости с человеком (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Чувство любви и заботы со стороны близких заставляет ощущать счастье 54% респондентов. Также положительные эмоции у меньшей части пользователей вызывают рождение ребенка или внука (45%), отпуск и путешествие (48%). А некоторым достаточно просто хорошей погоды и хорошего самочувствия. Весна и влюбленность также окрыляют россиян (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

В вопросе, зависит ли счастье от внешних обстоятельств или только от характера человека, россияне разделились во мнениях. 43% отметили важным внутреннее состояние человека, а столько же людей уверены, что на чувство влияют оба фактора. Десятая часть респондентов считает, что окружающая среда все же делает свое дело, сказываясь на удовлетворенности жизнью.

34% россиян окружают в основном счастливые люди, 7% — несчастные, а у 42% удовлетворенных и неудовлетворенных жизнью оказалось поровну. 17% респондентов затруднились с ответом.

Для счастья половине опрошенных не хватает душевного спокойствия, здоровья и благоприятных внешних обстоятельств. Пятая часть россиян пожаловалась отсутствием времени на себя, хорошей работы и возможности самореализоваться. Все эти факторы мешают чувствовать себя удовлетворенным.

Некоторым россиянам для счастья нужны простые вещи. Например, кто-то отметил, что важно как можно больше помогать бездомным животным и людям, а также делать добрые дела и заниматься благотворительностью. Респонденты также рассказали, что для полного счастья им не хватает гор, леса, моря, мотоцикла, дороги и встреч с дорогими людьми. Немаловажным фактором в положительных эмоциях являются понимание и принятие окружающих и признание заслуг.

Помимо прочего, счастье зависит и от материальных ценностей. Так, кто-то бы испытал это чувство, если бы как можно раньше вышел на пенсию или выиграл много денег.

Исследование проводилось среди читателей проектов VK ВФокусе Mail.ru и Здоровье Mail.ru 14 — 18 марта. В опросе приняли участие более 22 тысяч человек.