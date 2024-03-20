Опрос: 69% россиян считают себя счастливыми

Счастье — понятие относительное. У каждого оно свое, поэтому каждый вкладывает в это слово разные вещи. Кто-то будет испытывать чувство удовлетворения от того, что все его близкие рядом, а у кого-то такое же ощущение сложится лишь в одиночестве, кому-то достаточно выпить вкусного кофе, а кто-то считает себя обязанным заработать много денег для благополучия.
В преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта, редакции проектов VK ВФокусе Mail.ru и Здоровье Mail.ru узнали у россиян, как они понимают «счастье» и чего для него может не хватать.
Для большинства респондентов (84%) понятие «счастье» означает здоровье, причем как свое, так и близких. Не менее важным оказалось нахождение родных людей рядом и мир и покой в душе (71% и 69% соответственно). Помимо прочего, чуть меньше половины россиян отметили, что для получения положительных эмоций им нужно видеть успехи детей, любить и быть в настоящей близости с человеком (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).
Чувство любви и заботы со стороны близких заставляет ощущать счастье 54% респондентов. Также положительные эмоции у меньшей части пользователей вызывают рождение ребенка или внука (45%), отпуск и путешествие (48%). А некоторым достаточно просто хорошей погоды и хорошего самочувствия. Весна и влюбленность также окрыляют россиян (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).
В вопросе, зависит ли счастье от внешних обстоятельств или только от характера человека, россияне разделились во мнениях. 43% отметили важным внутреннее состояние человека, а столько же людей уверены, что на чувство влияют оба фактора. Десятая часть респондентов считает, что окружающая среда все же делает свое дело, сказываясь на удовлетворенности жизнью.
Для счастья половине опрошенных не хватает душевного спокойствия, здоровья и благоприятных внешних обстоятельств. Пятая часть россиян пожаловалась отсутствием времени на себя, хорошей работы и возможности самореализоваться. Все эти факторы мешают чувствовать себя удовлетворенным.
Некоторым россиянам для счастья нужны простые вещи. Например, кто-то отметил, что важно как можно больше помогать бездомным животным и людям, а также делать добрые дела и заниматься благотворительностью. Респонденты также рассказали, что для полного счастья им не хватает гор, леса, моря, мотоцикла, дороги и встреч с дорогими людьми. Немаловажным фактором в положительных эмоциях являются понимание и принятие окружающих и признание заслуг.
Помимо прочего, счастье зависит и от материальных ценностей. Так, кто-то бы испытал это чувство, если бы как можно раньше вышел на пенсию или выиграл много денег.
Исследование проводилось среди читателей проектов VK ВФокусе Mail.ru и Здоровье Mail.ru 14 — 18 марта. В опросе приняли участие более 22 тысяч человек.