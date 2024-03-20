Опрос: 69% россиян считают себя счастливыми

Счастье — понятие относительное. У каждого оно свое, поэтому каждый вкладывает в это слово разные вещи. Кто-то будет испытывать чувство удовлетворения от того, что все его близкие рядом, а у кого-то такое же ощущение сложится лишь в одиночестве, кому-то достаточно выпить вкусного кофе, а кто-то считает себя обязанным заработать много денег для благополучия.