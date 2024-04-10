Определены три вида опасных китайских моллюсков-беззубок

«Эта группа моллюсков — гигантские китайские беззубки, она всегда была очень сложной для систематики в связи с отсутствием морфологических признаков, чтобы эти виды различать. Чтобы с этим разобраться, потребовалось больше десяти лет работы, большой массив генетической информации по всему миру. Благодаря этому удалось сделать их ревизию, разделить на три вида: Sinanodonta woodiana (синанодонта вудиана), Sinanodonta lauta (синанодонта лаута) и Sinanodonta pacificа (синанодонта пацифика) и показать, что в тропиках пацифика расселяется, в умеренных широтах — вудиана и лаута. Это принципиально важно с точки зрения контроля биологических инвазий, поскольку китайские беззубки — это наиболее агрессивная группа, которая очень активно распространяется», — сказал Болотов.