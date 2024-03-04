Определена судьба планет у гигантских звезд

Астрономы провели наблюдения за протопланетным диском d203−506 вокруг массивной звезды с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Подобные звезды, которые примерно в десять раз массивнее и в 100 тысяч раз ярче Солнца, подвергают любые планеты, образующиеся в таких системах, очень интенсивному ультрафиолетовому излучению.