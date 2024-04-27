Описан вред от переизбытка в организме омега-6 из различных масел

«Омега-6 содержится во всех маслах: подсолнечном, кукурузном, оливковом — во всех, кроме льняного. Избыток омега-6 вреден для организма, из-за него густеет кровь, замедляются обменные процессы, провоцируется развитие воспалений в организме и, как следствие, раковых опухолей. У женщин избыток омега-6 часто приводит к мигреням, усилению болей во время менструального цикла, полипам. Поэтому важно соблюдать правильное соотношение омега-3 и омега-6 в рационе», — отметила Семенова.