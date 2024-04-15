Описан эволюционный механизм возникновения ревности

В ходе эволюции представительницы женского пола заботились о том, чтобы у их потомства была возможность расти и развиваться в комфорте, наследовать определенный социальный и экономический статус, обеспечение которых, традиционно, являлось мужским делом.
«Таким образом, женщины стали более чувствительны к эмоциональным изменам, в результате которых вероятность ухода партнера увеличивается. В то же время внимание мужчин было сконцентрировано на сексуальной верности женщин, так как это обеспечивало продолжение конкретного рода, наследования определенных качеств. В общем, мужчины не хотели растить и воспитывать чужих детей», — рассказала специалист.