Описан эволюционный механизм возникновения ревности

«Таким образом, женщины стали более чувствительны к эмоциональным изменам, в результате которых вероятность ухода партнера увеличивается. В то же время внимание мужчин было сконцентрировано на сексуальной верности женщин, так как это обеспечивало продолжение конкретного рода, наследования определенных качеств. В общем, мужчины не хотели растить и воспитывать чужих детей», — рассказала специалист.