OpenAI обучит нейросети на контенте СМИ, входящих в News Corp

По условиям соглашения, News Corp поделится с OpenAI профессиональными журналистскими знаниями и навыками, чтобы, как говорится в заявлении, «помочь обеспечить высочайшие стандарты журналистики во всех разработках OpenAI». Разработчик ChatGPT сможет использовать свежие и архивные публикации в таких крупных и известных изданиях, как The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, New York Post, The Times, The Sunday Times, The Sun, The Australian, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser, Herald Sun и др.