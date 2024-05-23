OpenAI обучит нейросети на контенте СМИ, входящих в News Corp

В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к контенту изданий, принадлежащих News Corp, и сможет его использовать для обучения своего чатбота ChatGPT. Как указывает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, стоимость соглашения, которое заключено на пять лет, может превысить $250 млн.