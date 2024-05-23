OpenAI обучит нейросети на контенте СМИ, входящих в News Corp

В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к контенту изданий, принадлежащих News Corp, и сможет его использовать для обучения своего чатбота ChatGPT. Как указывает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, стоимость соглашения, которое заключено на пять лет, может превысить $250 млн.
По условиям соглашения, News Corp поделится с OpenAI профессиональными журналистскими знаниями и навыками, чтобы, как говорится в заявлении, «помочь обеспечить высочайшие стандарты журналистики во всех разработках OpenAI». Разработчик ChatGPT сможет использовать свежие и архивные публикации в таких крупных и известных изданиях, как The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, New York Post, The Times, The Sunday Times, The Sun, The Australian, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser, Herald Sun и др.
На днях аналогичное соглашение о партнерстве с OpenAI заключил популярный интернет-форум Reddit. Ранее лицензии на доступ к своему контенту OpenAI предоставили Financial Times, а также издательство Axel Springer, владеющее Business Insider и Politico.
В начале мая хедж-фонд Alden Global Capital, владеющий восьмью американскими ежедневными газетами, подал иск к OpenAI, обвинив разработчика технологий ИИ в незаконном использовании газетных материалов для обучения языковых моделей ChatGPT и Copilot. В декабре 2023 года аналогичный иск подала к OpenAI газета The New York Times.
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