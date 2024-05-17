Опасный свет. Врач объяснил, когда детям обязательно нужны солнечные очки

Все знают, что надо защищать от солнца кожу, очки же большинство выбирают по красоте, бренду и «чтобы солнце не слепило». Но насколько хорошо ваши очки защищают глаза от ультрафиолета? Об этом практически никто не задумывается. А между тем глаза страдают сильнее кожи. Считается, что приблизительно к 18 годам всю безопасную для нашего глаза дозу мы уже получили. На юге раньше вырабатывается «норма глаз», на севере чуть попозже. Лишний ультрафиолет может повреждать хрусталик и приводить к его помутнению (то есть раннему созреванию катаракты) и другим повреждениям.