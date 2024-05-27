Опасный ритм. Врачи пояснили, из-за чего сердце работает медленно

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенный в студию эксперт, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Владислав Горячев рассказали, из-за чего может замедляться ритм сердца, чем это опасно и как эту ситуацию корректируют.
Когда сердце замедляется, говорят про брадиаритмию, то есть редкий пульс. «Сердце умеет генерировать импульсы самостоятельно в синусовом узле и проводить по сердцу в желудочки», — отметил Горячев.
Мясников добавил, что диагноз «синусовая аритмия» или «синусовый ритм» не должны пугать человека, так как это описание нормы.
«Проблема кроется в генерации синусового узла, когда он не умеет воспроизводить ритм. Соответственно, все, что должно происходить, отсекается и происходит в другом месте. Либо будет нарушение проведения, когда импульс сформировался, проходит на желудочки, но в узловом месте не проводится. Страдают желудочки, уменьшая частоту своего сокращения», — рассказал сосудистый хирург.
Симптомами таких сбоев могут быть головокружения, потеря сознания, обмороки.
«Обморок никогда не бывает в положении лежа. Это всегда дурнота, головокружение, и ты понимаешь, что сейчас упадешь. Если вы упали просто так, вас выключило, или возникло лежа — всегда причина в сердце», — добавил Мясников.
Факторами риска развития брадиаритмии становятся:
- алкоголь;
- курение;
- такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, заболевания щитовидной железы. Гипертония.
Все это приводит к нарушению трофики тканей и возникновению проблем в структурах сердца. Редкий ритм небезопасен. Особое внимание, подчеркнул Мясников, надо обращать на пожилых родственников. Особенно у пациентов, перенесших инфаркт. И при необходимости стоит устанавливать кардиостмиулятор. Однако все обязательно должно быть индивидуально и по показаниям.