Опасны для жизни людей и животных: Как правильно избавиться от просроченных лекарств
Академик Драпкина сообщила о правилах безопасного хранения лекарств.
Академик Драпкина сообщила о правилах безопасного хранения лекарств.
Если перед Новым годом вы не перебрали старую аптечку, пришла пора это сделать. В новый год с новыми лекарствами!
Почему важно отслеживать сроки годности препаратов (особенно у пожилых родственников), рассказала в своем канале профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по терапии Минздрава России Оксана Драпкина: «У пожилых людей увеличивается количество лекарственных препаратов. Их приходится принимать в разное время суток, что-то во время еды, другие — до или после, что ведет к путанице. Упаковки и лекарственные формы могут быть похожи друг на друга, из-за чего растет вероятность пропустить прием или принять не то, что нужно».
Отдельная опасность — просроченные лекарства, или те, что хранились в неправильном месте. Главные правила безопасности, которые рекомендует Оксана Драпкина:
Как объяснила врач-терапевт Екатерина Терентьева, «со временем лекарственный препарат подвергается воздействию внешних факторов, которые могут запустить реакции разложения, окисления и так далее. А это влечет за собой изменение физико-химических свойств препарата. В просроченных лекарствах разрушаются их лечебные качества. Такие препараты могут стать опасными для здоровья человека».
Важно примерно раз в год перебрать аптечку, чтобы избавиться от «неликвида»:
Но от просроченных препаратов не стоит избавляться, просто швырнув в мусорный пакет — их могут найти и съесть бездомные животные. Иногда в инструкции написано, как утилизировать лекарство. Если же нет, то профессор Оксана Драпкина рекомендует следующие шаги:
1. Вынуть таблетки из блистеров и упаковок, раскрыть капсулы, вскрыть ампулы. Таблетки измельчить до состояния порошка (важно не вдыхать эту пыль!).
2. Засыпать содержимое капсул или растертый порошок в непрозрачный прочный пакет или банку с плотной крышкой, а потом добавить в банку что-то несъедобное. Например, использованный наполнитель для кошачьего туалета, землю или кофейную гущу. Потом все это тщательно перемешайте и хорошенько запакуйте.
Мази нужно выдавить в полиэтиленовый пакет и выбросить отдельно от тюбиков. В таком виде лекарства не привлекут внимания животных.
Некоторые таблетки сохраняют свои свойства дольше срока годности.
Профессор Елена Малышева назвала лекарства, которые можно пить после истечения срока годности.
Американская медицинская ассоциация (АМА) провела исследование, в котором доказало: некоторые лекарства отлично сохраняют свои свойства даже спустя много лет после истечения срока годности. Об этом в своей программе «Здоровье» рассказывала профессор Елена Малышева.
Доказано, что таблетки (твердые, не порошки), особенно, если они в закрытой упаковке, можно хранить до 10 (а то и больше лет). Речь в первую очередь о самых простых обезболивающих и жаропонижающих (аспирин, парацетамол, ибупрофен).
Как минимум 6 месяцев после срока годности твердые таблетки сохраняют свои свойства, даже если коробка открыта. Возможно, у такого препарата может снизиться эффективность, но им не отравишься. Понятно, что многое зависит от условий хранения: таблетки могут крошиться, впитывать влагу. А все это влияет на всасывание активного компонента, а значит и эффективность. Так что не стоит пить таблетки, если они поменяли свой цвет, форму и текстуру.
Но однозначно нельзя после истечения срока годности пить лекарственные сиропы, антибиотики, использовать оральные противозачаточные, нитроглицерин, глазные капли, противосудорожные и другие серьезные препараты. То есть те, где снижение эффективности может быть опасным. Также всегда важно читать инструкции к лекарствам — как правило, открытые флаконы с жидкими лекарствами хранятся не более месяца, после чего они не просто теряют свои свойства, но могут их поменять (из-за соприкосновения с кислородом, вероятностью заражения микробами из окружающей среды). А значит стать опасными.