Опасны для жизни людей и животных: Как правильно избавиться от просроченных лекарств

Если перед Новым годом вы не перебрали старую аптечку, пришла пора это сделать. В новый год с новыми лекарствами!

Почему важно отслеживать сроки годности препаратов (особенно у пожилых родственников), рассказала в своем канале профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по терапии Минздрава России Оксана Драпкина: «У пожилых людей увеличивается количество лекарственных препаратов. Их приходится принимать в разное время суток, что-то во время еды, другие — до или после, что ведет к путанице. Упаковки и лекарственные формы могут быть похожи друг на друга, из-за чего растет вероятность пропустить прием или принять не то, что нужно».

Отдельная опасность — просроченные лекарства, или те, что хранились в неправильном месте. Главные правила безопасности, которые рекомендует Оксана Драпкина:

Большинство лекарств лучше всего хранить отдельно, в прохладном и сухом, недоступном для детей месте, а некоторые — в холодильнике. Не стоит держать их в ванной — колебания температуры и влажности могут испортить препараты. Очень важно ознакомиться с инструкцией, как правило, там оговаривается температура и место хранения.

Держите лекарства отдельно от продуктов и лекарств для животных.

Некоторые препараты могут продаваться в очень похожих упаковках. Подпишите их крупно яркими маркерами, наклейте яркие ярлычки (не закрывающих название) или используйте для маркировки другие, удобные для вас способы. Это особенно важно для пожилых людей с не очень хорошим зрением. Также пожилым очень важно принимать лекарства не в темноте, а с хорошим освещением, чтобы не ошибиться.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПЕРЕБИРАТЬ АПТЕЧКУ

Как объяснила врач-терапевт Екатерина Терентьева, «со временем лекарственный препарат подвергается воздействию внешних факторов, которые могут запустить реакции разложения, окисления и так далее. А это влечет за собой изменение физико-химических свойств препарата. В просроченных лекарствах разрушаются их лечебные качества. Такие препараты могут стать опасными для здоровья человека».

Важно примерно раз в год перебрать аптечку, чтобы избавиться от «неликвида»:

препаратов с истекшим сроком годности (но некоторые могут еще некоторое время "пожить в аптечке — см. Кстати);

упаковок со стертыми надписями, не позволяющими точно установить название, срок годности или дату изготовления;

выпавших из блистера, раскрошившихся или изменивших цвет таблеток;

помутневших или выпавших в осадок капель, сиропов, растворов, особенно если у них изменился цвет и запах;

мазей или гелей, которые стали неоднородными, поменяли цвет и запах;

слипшихся капсул;

разбитых или треснувших ампул;

потрескавшихся или поврежденных свечей.

НЕ ПРОСТО ВЫБРОСИТЬ В ВЕДРО

Но от просроченных препаратов не стоит избавляться, просто швырнув в мусорный пакет — их могут найти и съесть бездомные животные. Иногда в инструкции написано, как утилизировать лекарство. Если же нет, то профессор Оксана Драпкина рекомендует следующие шаги:

1. Вынуть таблетки из блистеров и упаковок, раскрыть капсулы, вскрыть ампулы. Таблетки измельчить до состояния порошка (важно не вдыхать эту пыль!).

2. Засыпать содержимое капсул или растертый порошок в непрозрачный прочный пакет или банку с плотной крышкой, а потом добавить в банку что-то несъедобное. Например, использованный наполнитель для кошачьего туалета, землю или кофейную гущу. Потом все это тщательно перемешайте и хорошенько запакуйте.

Мази нужно выдавить в полиэтиленовый пакет и выбросить отдельно от тюбиков. В таком виде лекарства не привлекут внимания животных.

КСТАТИ

Некоторые таблетки сохраняют свои свойства дольше срока годности.

Профессор Елена Малышева назвала лекарства, которые можно пить после истечения срока годности.

Американская медицинская ассоциация (АМА) провела исследование, в котором доказало: некоторые лекарства отлично сохраняют свои свойства даже спустя много лет после истечения срока годности. Об этом в своей программе «Здоровье» рассказывала профессор Елена Малышева.

Доказано, что таблетки (твердые, не порошки), особенно, если они в закрытой упаковке, можно хранить до 10 (а то и больше лет). Речь в первую очередь о самых простых обезболивающих и жаропонижающих (аспирин, парацетамол, ибупрофен).

Как минимум 6 месяцев после срока годности твердые таблетки сохраняют свои свойства, даже если коробка открыта. Возможно, у такого препарата может снизиться эффективность, но им не отравишься. Понятно, что многое зависит от условий хранения: таблетки могут крошиться, впитывать влагу. А все это влияет на всасывание активного компонента, а значит и эффективность. Так что не стоит пить таблетки, если они поменяли свой цвет, форму и текстуру.