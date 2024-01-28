Опасно ли для питомцев? В Москве красят собак и кошек

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-17862264&id=456254607&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Владельцев домашних животных захлестнула новая волна моды на окраску своих питомцев. Вероятно, причиной очередного всплеска стало появление на маркетплейсах широкого ассортимента красителей по весьма привлекательной цене.

Дешево и опасно

В аннотациях производители указывают, что пигмент создан на основе якобы натуральных ингредиентов. Хозяева питомцев, поверив не всегда достоверной информации, покупают дешевый краситель и в домашних условиях пытаются добиться вау-эффекта. Однако, к сожалению, нередко результат оказывается плачевным. Животные получают химические ожоги, аллергию, обострение хронических заболеваний, в том числе астмы.

Корреспондент aif.ru, разбираясь в данном вопросе, пообщался с рядом экспертов, в первую очередь обратившись за комментарием к ветеринарному врачу.

"Краски для питомцев должны быть сертифицированные, гипоаллергенные, апробированы на животных. Сейчас же на рынок выходит большое количество фальсификатов на основе химикатов. Многие животные от них чешутся, травятся.

Краситель попадает в организм в процессе вылизывания шерсти. В итоге развиваются заболевания пищеварительной системы, органов дыхания, различные аллергические реакции", — поясняет ветврач Рублевского ветеринарного участка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО Марина Евтеева.

По ее словам, владелец животного должен понимать, что за 100−200 рублей он не приобретет качественный краситель. Хорошие краски дорогие, в том числе поскольку они основаны на натуральных компонентах.

В домашних условиях проводить процедуру окрашивания ветврач не рекомендует, поскольку есть риск передержать краску, а также случайного попадания пигмента на слизистые оболочки.

«Если вы решились на окрашивание питомца, выбирать нужно салоны, которые много лет занимаются креативным грумингом. У них большой поток клиентов. И, несмотря на рост цен на импортные красители, они себе могут позволить продолжать их заказывать», — поясняет Евтеева.

Тест и стресс

Как правило, красят собак с белой шерстью. А у них от природы повышенная склонность к аллергии. «Поэтому обязательно делать пробу, причем не только собачкам с белой шерстью, это касается всех. Следует окрасить небольшой участок шерсти, подальше от головы — к примеру, хвост, задние лапы, и посмотреть будет ли аллергическая реакция спустя 24 часа. Если собаку хотят покрасить сразу, то от услуг такого салона лучше отказаться», — предупреждает специалист.

Красить можно животных, которые приучены к грумингу, чтобы сама процедура для них не стала стрессом. Также важно перед принятием окончательного решения проконсультироваться у ветеринарного врача, особенно если животное состоит на учете у дерматолога или у него имеются хронические заболевания.

«Сейчас также стало модно красить кошек. Но нужно понимать, что это неустойчивые к стрессу животные. Они и стрижки плохо переносят. Кошка без стресса может просидеть не больше 15 минут. А дальше ей становится плохо. Может развиться сердечно-сосудистая недостаточность, одышка. Кроме того, кошки более чувствительны к запахам. Пытаясь от него избавиться, животное будет тщательно себя вылизывать. А если краска некачественная, питомец может ею отравиться», — поясняет ветеринарный врач.

О психологическом аспекте процедуры окрашивания мы спросили у зоопсихолога Театра кошек Куклачева Светланы Капустиной. К слову сказать, на его сцене выступают не только кошки, но и собаки.

«Собаки легче переносят всякие манипуляции — купание, стрижку, наряды. А по кошкам все очень индивидуально. Если котик неконтактный и не приучен, например, к расческе, то для него сама процедура будет большим стрессом. Если котик регулярно посещает грумера, достаточно дружелюбный и не имеет проблем со здоровьем, то покраска в хорошем салоне с использованием качественных средств ему не повредит, но и какой-либо пользы не принесет», — считает Светлана.

Все ради внимания

Побывав в одном из московских груминг-салонов, мы увидели сам процесс окрашивания. Грумер Екатерина Гуржий — хозяйка малого пуделя по кличке Арчи. Питомцу семь лет. В течение последних пяти лет она приводит песика на процедуру окрашивания. «Мы не участвуем в выставках. Это, можно сказать, для себя. Мне приятно, когда Арчи вызывает улыбки на лицах людей, а ему нравится, что на него обращают внимание. Кстати, очень важно, чтобы питомец был общительным. Робкая, зажатая собака будет страдать от обилия внимания», — говорит Екатерина.

Перед Новым годом Арчи красили шевелюру на голове, а сейчас хозяйка хочет сделать разноцветным его хвостик.

«Сразу предупрежу, что наш салон непривитых животных не принимает. Первое, на что смотрим перед окрашиванием, это состояние кожного покрова, чтобы был целостным, без раздражений, грибковых заболеваний. Также собака должна быть приучена к грумингу: спокойно стоять, не быть агрессивной по отношению к мастеру. Процесс довольно продолжительный, занимает не меньше получаса. Обязательно делаем кожную пробу. Как правило, краситель наносим на участок лапки. И если через трое суток аллергическая реакция не проявится, можем красить», — рассказывает грумер.

Перед окрашиванием Арчи моют и сушат. Если шерсть будет грязной, краска ровно на нее не ляжет, может скататься. Пес терпеливо и послушно выдерживает все манипуляции. «Он у нас ученый: занимается ноузворком (собачий спорт по поиску целевого запаха. Он создан для имитации задач, выполняемых профессиональной собакой-разведчиком, четвероногими сотрудниками таможенной службы. Питомец должен найти скрытый целевой запах, игнорируя отвлекающие факторы, такие как еда или игрушки. — прим. ред.). Сейчас готовимся к очередным соревнованиям», — с гордостью говорит Екатерина.

Процесс окраски пес воспринимает спокойно: не скулит и не лает. И вот 20 минут прошли — краску пора смывать. Результатом хозяйка довольна: новый образ питомца готов.