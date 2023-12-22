Опасная корочка. Врач объяснил, как правильно употреблять уток и гусей

Утки и гуси не очень частые гости на нашем столе, обычно они появляются в праздник: запеченный с квашеной капустой гусь или шкворчащая жирная утка с яблоками внутри. Вкусное, необычное, ароматное темное мясо, которое идеально сочетается с кислыми ягодами или фруктами. К тому же утка и гусь на столе — это просто красиво. Но полезно ли?

О том, можно ли есть запеченную птицу на Новый год и в повседневной жизни, кому они могут навредить, с чем их сочетать, рассказал aif.ru Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог:

— Мясо гусей и уток дает нам ценные питательные вещества, такие как белок, железо, цинк, витамины группы B. Однако следует помнить, что кожа птицы может содержать большое количество насыщенных жиров. Это может быть нежелательным для людей с проблемами выработки желчи, воспалительными заболеваниями ЖКТ (в том числе поджелудочной и печени). Поэтому рекомендуется умеренное потребление, и лучше выбирать более постные части птицы.

И гусь, и утка относятся к «темным» видам мяса. Их мясо богато кровеносными сосудами, что в целом полезно для людей с малокровием и дефицитом витамина B12. Утиное мясо, как и гусиное, очень жирное, очень питательное. Жирные кислоты питают наш мозг, нервную систему.

А ела ли бабушка?

Должен отметить, что мясо уток и гусей — весьма специфичный продукт с точки зрения адаптации. Если вы, ваши родители, бабушки и дедушки никогда не ели уток и гусей, то возможны аллергические реакции, тяжесть после еды. Поэтому нужно соблюдать осторожность, съесть маленький кусочек для пробы, внимательно следить за реакцией.

Как готовить, чтобы сохранить пользу мяса?

Приготовление мяса гусей и уток методами, такими как варка, запекание или приготовление на пару, сохраняет большую часть полезных свойств мяса. Важно избегать излишнего добавления масла или длительной жарки в масле. Оптимальный способ — это приготовление без кожи, чтобы уменьшить содержание насыщенных жиров.

Запечь можно, только делайте это правильно. Используйте топленое масло вместо растительного, откажитесь от консервированных соусов и быстрых специй, лучше купите травы. Нафаршируйте яблоками, сливами. Больше куркумы, розмарина, орегано, чеснока — используйте натуральные специи. Запекайте на открытом огне, на углях, на гриле, используйте стеклянные формы, откажитесь от фольги и пластика.

Еще можно сделать из уток и гусей заливное, можно — утиный рулет со специями, отварной. В таких блюдах сохранится вся польза мяса.

Хрустящая корочка

Распространенный способ приготовления утки: обжарка в масле. И гусей, и уток запекают так, чтобы у них была вкусная хрустящая корочка, поливают жиром в процессе запекания. Как врач, я, конечно, скажу, что такой способ делает мясо более вредным, тяжелым для переваривания. Запеченная корочка — это чистые конечные продукты гликации, которые ускоряют старение организма. Но один раз в год, правда, можно. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, разумеется.

Грудка или ножки

Грудка гусей и уток обычно содержит меньше жира, что делает ее более предпочтительной для тех, кто следит за весом и здоровьем. Однако ножки также могут быть включены в рацион с учетом высокого содержания в них витаминов и минералов. Важен баланс и разнообразие в рационе.

Если у вас нет проблем с ЖКТ — можно есть и то и другое, желательно все же без кожи, как я уже говорил.

Что подать на гарнир

Лучше всего сочетать мясо уток и гусей с овощами, зелеными листьями, крупами. Такой тандем обогатит блюдо важными микроэлементами. Овощи могут помочь уменьшить воздействие высококалорийного мяса на пищеварительную систему. Можно потушить капусту с яблоками, порезать свежий салат из Айсберга, рукколы, шпината.

Что я точно не рекомендую — картофель, пшеницу, бобы (могут утяжелить блюдо).

Кому нельзя употреблять гусей и уток?

Однозначно людям с проблемами пищеварения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с проблемами усвоения жиров. Также, если есть заболевания печени или почек, рекомендуется консультация с врачом перед включением этих продуктов в рацион на постоянной основе.

Безопасная порция

Размер порции зависит от многих факторов, включая общий рацион, активность и индивидуальные потребности организма. Я не рекомендую есть больше одной порции за раз — 150−170 граммов мяса.