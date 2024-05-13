Онколог Покровский рассказал, как алкоголь может спровоцировать рак

Покровский отметил, что онкологические заболевания — это не то, что развивается в первую очередь в результате употребления спиртных напитков, однако важно помнить, что алкоголь провоцирует и другие проблемы. Онколог подчеркнул, что не существуют «безопасного» уровня употребления спиртного, так как организм каждого человека реагирует на него строго индивидуально.