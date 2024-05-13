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Онколог Покровский рассказал, как алкоголь может спровоцировать рак

При контакте алкоголя с эпителием происходит процесс превращения этанола в альдегид.

Источник: РИА "Новости"

Употребление алкоголя несет за собой риски развития не только устоявшихся проблем со здоровьем, но и онкологических заболеваний. Об этом «ФедералПресс» рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

«Когда мы с вами пьем алкоголь, в эпителии, который с ним контактирует, активно протекает процесс превращения этанола в альдегид», — заявил он.

По словам эксперта, альдегид является токсичным веществом, которое запускает радикальные процессы в организме, повреждает ДНК, белки и клеточные мембраны.

Покровский отметил, что онкологические заболевания — это не то, что развивается в первую очередь в результате употребления спиртных напитков, однако важно помнить, что алкоголь провоцирует и другие проблемы. Онколог подчеркнул, что не существуют «безопасного» уровня употребления спиртного, так как организм каждого человека реагирует на него строго индивидуально.

Ранее онколог-проктолог Сергей Родимов рассказал, от каких продуктов нужно отказаться при онкологии.