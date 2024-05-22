Онколог назвал главные факторы риска рака груди

Другие факторы риска развития злокачественных образований он назвал NEWS.ru.
Асташов указал, что вероятность рака молочной железы выше, если онкологическое заболевание имелось у ближайших родственников. Также влияние оказывает образ жизни: риск увеличивают курение, употребление алкоголя, калорийной пищи, избыток жиров в рационе.
Кроме того, Асташев отметил, что раннее начало менструации, поздние первые роды или отсутствие родов также увеличивают риск рака груди. Еще одним фактором риска специалист назвал вирусные инфекции, такие как гепатит С и ВИЧ.
Ранее гинеколог Татьяна Илюхина развеяла популярный и опасный миф о диагностике рака. По ее словам, анализы на онкомаркеры часто не выявляют рак на ранних стадиях.