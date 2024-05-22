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Онколог назвал главные факторы риска рака груди

Рак молочной железы может появиться из-за курения, употребления алкоголя и поздних первых родов, предупредил онколог, заведующий кафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения Владимир Асташов.

Источник: Freepik

Другие факторы риска развития злокачественных образований он назвал NEWS.ru.

Асташов указал, что вероятность рака молочной железы выше, если онкологическое заболевание имелось у ближайших родственников. Также влияние оказывает образ жизни: риск увеличивают курение, употребление алкоголя, калорийной пищи, избыток жиров в рационе.

Главными факторами риска в окружающей среде эксперт назвал воздействие радиации, ультрафиолета и различных канцерогенов.

Кроме того, Асташев отметил, что раннее начало менструации, поздние первые роды или отсутствие родов также увеличивают риск рака груди. Еще одним фактором риска специалист назвал вирусные инфекции, такие как гепатит С и ВИЧ.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина развеяла популярный и опасный миф о диагностике рака. По ее словам, анализы на онкомаркеры часто не выявляют рак на ранних стадиях.